Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Посетители катка на ВДНХ смогут застраховаться от травм
Спорт
Сборная России по футболу сыграет с командой Польши в стыковом матче ЧМ-2022
Общество
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии нового штамма COVID-19 в РФ
Мир
Переговоры Путина, Алиева и Пашиняна продлились три часа
Экономика
Цена нефти Brent упала ниже $73 за баррель впервые с 12 сентября
Туризм
Приостановка авиасообщения с Танзанией продлена до 1 февраля
Мир
РФ ограничит въезд иностранцев из ряда африканских стран и Гонконга
Экономика
«Газпром» подтвердил оплату Молдавией долга за газ
Мир
Зеленский заявил об отсутствии вероятности путча на Украине
Общество
Родственникам погибших на шахте в Кузбассе выплатят по 250 тыс. рублей
Сюжет:

Опубликовано заявление по итогам встречи Путина, Алиева и Пашиняна

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Опубликовано заявление по итогам встречи президента России Владимира Путина с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Управление гневом: как Армения и Азербайджан заключили перемирие
Посредничество России помогло за несколько часов погасить вспыхнувший военный конфликт

«Условились предпринять шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и вести дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией с последующей ее демаркацией при консультативном содействии РФ по запросу сторон», — говорится в обнародованном 26 ноября документе.

Стороны договорились создать механизм демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, а также разблокировать транспортные коридоры — железную дорогу и автомобильное сообщение.

Встреча лидеров состоялась в пятницу, 26 ноября, в Сочи. Она продлились около 3 часов и была приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года.

В ходе трехсторонних переговоров стороны обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта и пути ее урегулирования, а также оценили то, что было сделано за прошедший год для ее стабилизации.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

16 ноября при посредничестве России на границе Армении и Азербайджана было объявлено перемирие после обострения ситуации.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021