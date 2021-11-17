Посредничество РФ за несколько часов остановило конфликт Армении и Азербайджана

Внезапное вооруженное противостояние, начавшееся между Арменией и Азербайджаном около полудня 16 ноября, стало самым серьезным инцидентом с момента заключения между странами перемирия год назад. Применялась бронетехника, минометы и артиллерия. Обе стороны обвинили друг друга в нападении. По итогам столкновений во вторник есть погибшие и раненые с обеих сторон, 12 армянских солдат попали в плен.

По данным армянского оборонного ведомства, с 18.30 16 ноября при посредничестве России на армяно-азербайджанской границе объявлено перемирие. Прекращение вечером боестолкновений в районе горы Килисали и нормализацию там обстановки подтвердили и в российском военном ведомстве.

Столкновения начались далеко от зоны ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, но его командование сразу же подключилось к разрешению конфликта и прикладывало все усилия, чтобы установить причины обострения, рассказали «Известиям» источники в Минобороны РФ.

Вечером во вторник состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Перед этим министр обороны России Сергей Шойгу переговорил по телефону с министрами обороны Азербайджанской Республики Закиром Гасановым и Республики Армении Суреном Папикяном.

Главы военных ведомств обсудили обострение ситуации на азербайджано-армянской границе в районе горы Килисали. Сергей Шойгу призвал обе стороны прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки.

О своих контактах с Ереваном и Баку для быстрейшего перевода ситуации в мирное русло рассказало и российское Министерство иностранных дел.

России необходимо приложить максимум усилий, чтобы полностью остановить эскалацию между Арменией и Азербайджаном, поскольку очередное обострение негативно сказывается на всем регионе, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«То, что может сделать Россия, продемонстрировали ноябрьские дни 2020 года, когда наш президент жестко и твердо прекратил кровопролитие своей посреднической миссией. С тех пор постепенно восстанавливалось доверие между двумя государствами, работает специально созданная трехсторонняя группа на уровне вице-премьеров, решаются экономические вопросы, восстанавливается транспортная инфраструктура. Поэтому любое обострение между Арменией и Азербайджаном — это плохая история, не только для России, но и для всего региона и мира», — сказал Григорий Карасин «Известиям».

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«Управление гневом: как Армения и Азербайджан заключили перемирие»