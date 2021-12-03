В Госдуме назвали глупой и необдуманной публикацию FAZ о «Северном потоке – 2»

Статья обозревателя Николаса Буссе в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) о газопроводе «Северный поток – 2» — это глупое, необдуманное и непрофессиональное суждение. Об этом в пятницу, 3 декабря, заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Игорь Ананских.

1 декабря Буссе в своей колонке для FAZ указал на то, что СП-2 стал «стратегической ошибкой» Германии. По его мнению, Берлин помог Москве «заложить мину под стабильность и безопасность Европы». Кроме того, обозреватель отметил, что газопровод никогда не был неполитическим проектом.

«Совершенно глупое, необдуманное и очень непрофессиональное суждение, даже трудно понять, чем думал журналист в этот момент. Может, он просто не знает, что Москва уже больше 50 лет поставляет газ в Европу и никогда это не политизировала. <…> Нужно убрать негатив, субъективное мнение по отношению к Российской Федерации и просто обратиться к историческим фактам, которые точно никогда не лгут», — подчеркнул российский политик.

Ананских напомнил, что еще со времен СССР тот же «Газпром» был экономическим партнером Германии и других европейских стран в плане поставок голубого топлива. Он указал на то, что могла быть дискуссия в плане цены на газ, однако это «рыночные вещи, совершенно нормальная история в плане экономических сделок», но политического аспекта в этом вопросе никогда не было.

В свою очередь зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями» отметил, что журналист может писать всё, что угодно, однако никакого отношения к действительности такого рода вещи не имеют.

28 ноября по информации портала Axios, правительство ФРГ призвало конгресс США не вводить санкции против СП-2 в связи с тем, что рестрикции могут ослабить доверие к Соединенным Штатам. Отмечалось, что Германия «полна решимости успешно реализовать» достигнутые двусторонние договоренности от 21 июля, которые, в частности, преследуют цель «удержать Россию от злоупотребления трубопроводом в агрессивных политических целях».

Ранее, 23 ноября, министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с «Северным потоком – 2». При этом в американском ведомстве уточнили, что рестрикции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.