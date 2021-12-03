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Мурашко заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в России

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Волна заболеваемости COVID-19 в России идет на спад, однако в стране еще болеет большее количество граждан. Об этом в пятницу, 3 декабря, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на международном форуме гражданского участия «Мы вместе».

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«В последнюю волну подъема, сейчас она спускается вниз, уже количество заболевших, наблюдающихся в системе [здравоохранения], приближается к 900 тысячам, но это большой объем пациентов, и нам необходимо сегодня продолжать мероприятия по вакцинации населения, по ревакцинации населения. Это то, что сегодня реально защищает», — подчеркнул он.

Днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова указала на то, что в России не выявлены случаи инфицирования «Омикроном». Также, по ее словам, коронавирус обретает свою сезонность. Она добавила, что COVID-19 приходит, как и другие сезонные вирусы, во второй половине сентября.

Также в четверг мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в столице ситуация с распространением COVID-19 за последнюю неделю стабилизировалась. По его словам, следующая неделя покажет, куда движется эпидемиологическая ситуация в городе.

Кроме того, Минздрав сообщил о намерении упростить правила получения медицинского отвода от прививки против COVID-19. Решить эту задачу по всей стране к 1 февраля 2022 года, но москвичи смогут получать справки уже с этого четверга.

1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что все службы готовы принять меры в связи с угрозой распространения «Омикрона». Он добавил, что правительство РФ уже готовит перечень мер по противодействию распространению нового штамма.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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