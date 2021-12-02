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Попова заявила о возможности некоторых людей распространять COVID-19 более 100 дней

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Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что некоторые заболевшие коронавирусной инфекцией могут распространять вирус более 100 дней. Об этом главный государственный санитарный врач России заявила в эфире радио «Комсомольская правда».

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«Иногда наблюдается выделение [вируса] в течение 80, теперь уже больше 100 дней. Сегодняшняя практика это показывает, и, конечно же, в таком случае ни один врач не выпишет человека из больничного листа, если он продолжает быть источником опасности и выделяет вирус», — рассказала Попова.

При этом в октябре этого года сообщалось, что самый длительный известный сегодня случай COVID-19 продолжался 355 дней. Почти год пациентку с сильно ослабленным после терапии против рака иммунитетом лечили в американском Национальном институте здоровья. Болезнь отступала и вновь возвращалась, пока не была побеждена с помощью плазмы переболевших.

2 декабря Попова также заявила о сезонности коронавируса. По ее словам, в России с середины сентября наблюдается подъем заболеваемости, который прогнозировался заранее.

30 ноября главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что система здравоохранения России научилась оперативно реагировать на все волны пандемии. В этот же день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что число пациентов с COVID-19 в России снизилось на прошедшей неделе.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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