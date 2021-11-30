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Путин призвал разработать четкие алгоритмы работы при изменении штаммов COVID-19

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Президент России Владимир Путин 30 ноября поручил правительству РФ разработать четкие алгоритмы работы при изменении штаммов COVID-19.

«Я прошу правительство в недельный срок подготовить обновленный план действий в связи с рисками распространения нового штамма коронавируса («Омикрон» — Ред.)», — сказал президент, выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет».

Он отметил, что этот штамм повлиял на темпы восстановления мировой экономики после пандемии.

«Экономика постепенно восстанавливается, но темпы этого восстановления оказались под вопросом. Причина всем хорошо известна — очередная волна заболевания, вызванная новым штаммом коронавируса, из-за чего правительства по всему миру вновь вынуждены прибегать к ограничениям», — сказал президент.

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Также российский лидер добавил, что «в ближайшие недели станет понятно, насколько серьезны последствия нового штамма».

Путин отметил, что нужно постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин, использовать четкий алгоритм для снижения распространения инфекции.

«Важно сохранять повышенную готовность системы здравоохранения, включая запасы лекарств и кислорода, резерв коек и наиболее эффективные протоколы лечения болезни», — подчеркнул президент.

Ранее в этот же день стало известно, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планирует адаптировать препарат «Спутник V» под новый штамм коронавируса «Омикрон».

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили, что на 29 ноября в мире не зарегистрировано ни одного случая смерти у пациента с выявленным штаммом коронавируса «Омикрон».

О распространении нового штамма COVID-19 сообщили 24 ноября британские ученые. По данным издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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