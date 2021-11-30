Греция ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для людей старше 60 лет

В Греции вакцинация от коронавируса для граждан старше 60 лет становится обязательной, за отказ грозит ежемесячный штраф в размере €100. Об этом заявил премьер-министр республики Кириакос Мицотакис на заседании Совета министров 30 ноября.

Он также сообщил, что перед рождественскими праздниками и после них государство предоставит бесплатные тесты всему взрослому населению, чтобы выявить возможных бессимптомных носителей инфекции.

«Новая мутация «Омикрон» беспокоит нас и призывает к бдительности, а также напоминает, что коронавирус может постоянно нас удивлять, пока находит почву для выживания, особенно среди непривитых. В то же время приближающиеся праздники с семейными столами и общественными мероприятиями создают условия, которые могут способствовать его возрождению», — сказал Мицотакис.

По словам премьера, больше о новом штамме можно будет узнать примерно через две недели.

«Рано или поздно он наверняка появится и в Греции, так что мы должны продолжать реализовывать нашу политику еще быстрее. Другими словами, необходимо экономить время. Прививки, анализы, применение свидетельства о вакцинации и меры индивидуальной защиты — вот наш ответ, а не карантин», — заявил он.

При этом Мицотакис констатировал, что трое из четырех жителей страны старше 12 лет делают выбор в пользу вакцинации, однако среди граждан старше 60 лет вакцинацию прошли лишь 60 тыс. из 580 тыс. непривитых в текущем месяце.

«В основном сейчас проходят лечение от COVID-19 именно те, кому за 60, и, к сожалению, многие из них погибают. По этой причине мы обращаем особое внимание на защиту этих наших сограждан. В связи с этим их вакцинация отныне становится обязательной», — пояснил он.

Как уточнил премьер-министр, непривитые в возрасте 60 лет и старше должны будут записаться на вакцинацию до 16 января. В случае отказа будет налагаться административный штраф €100 каждый месяц. По закону собранные средства будут направляться в специальный фонд для финансирования греческих больниц.

Мицотакис добавил, что в связи с рождественскими праздниками власти республики вводят еще одну дополнительную меру — бесплатный тест для самостоятельной диагностики на наличие коронавирусной инфекции.

«С 6 по 12 декабря правительство Греции предоставит бесплатный тест самотестирования любому взрослому, вакцинированному или нет. Это нужно, чтобы выявить возможных бессимптомных носителей вируса до Рождества. Это также будет сделано с 3 по 7 января 2022 года для мониторинга распространения болезни во время праздников», — заключил премьер.

Ранее во вторник стало известно, что в Австрии решили ввести штрафы для всех, кто откажется прививаться от коронавируса. Согласно черновому проекту закона об обязательной вакцинации, она будет распространяться на всех жителей республики с февраля следующего года. Штраф за отказ от прививки будет составлять €3 600, а отказ от его выплаты будет грозить лишением свободы на четыре месяца. Для тех, кто дважды проигнорирует уведомление властей о необходимости сделать прививку, взыскание увеличится до €7 200.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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