В Австрии будут штрафовать за отказ от вакцинации против коронавируса

В Австрии решили ввести штрафы для всех, кто откажется прививаться от коронавируса. Черновой проект закона о введении обязательной вакцинации от COVID-19 в республике предусматривает штраф за отказ от прививки до €7 200. Об этом 29 ноября со ссылкой на разрабатываемый документ австрийского правительства сообщила газета Die Presse.

Согласно документу, обязательная вакцинация будет распространяться на всех граждан Австрии с февраля следующего года. Штраф за отказ от прививки будет составлять €3 600, а отказ от его выплаты будет грозить лишением свободы на четыре месяца. При этом для тех, кто дважды проигнорирует уведомление властей о необходимости сделать прививку, взыскание увеличится до €7 200.

В проекте указано, что исключение будут составлять граждане, для жизни и здоровья которых существует риск из-за прививки. Также это касается беременных женщин и детей до 12 лет.

Как уточняется, готовый законопроект должен быть обнародован после 6 декабря. Перед этим он должен будет получить одобрение от обеих палат парламента Австрии.

С 22 ноября в Австрии вступил в силу общенациональный локдаун (от 10 до 20 дней) для всех жителей страны, как вакцинированных, так и еще не привитых против коронавируса. В рамках общенациональной блокировки разрешено покидать жилье только в случае поездки на работу, удовлетворения основных потребностей повседневной жизни, прогулки и обращения в медицинские учреждения.

Также в этой связи канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил о введении в стране обязательной вакцинации от коронавируса с 1 февраля 2022 года.

17 ноября «Известиям» в региональном бюро ВОЗ рассказали, что в Европе в настоящий момент наблюдается стремительный рост заболеваемости, госпитализаций и смертей. Представители организации подчеркнули необходимость соблюдения в Европе таких мер, как безопасная дистанция, ношение масок и регулярная гигиена рук.

В тот же день эпидемиолог итальянского Института фармакологических исследований имени Марио Негри назвал причины вспышки COVID-19 в Европе. По его словам, в настоящий момент в ряде стран Евросоюза снова наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), на территории ЕС и европейской экономической зоны (ЕЭЗ) привито 64,9% населения. Однако в организации отметили, что необходимо усилить профилактические меры.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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