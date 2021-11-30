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Пушков озадачился заявлениями ВОЗ о штамме «Омикрон» и вакцинах

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Сенатор РФ Алексей Пушков проанализировал высказывания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о новом штамме коронавируса «Омикрон» и обратил внимание на противоречия, которые вызывают недоумение. Своими размышлениями он поделился в Telegram-канале 30 ноября.

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«Есть ощущение, что в разнообразных ВОЗ-заявлениях что-то с чем-то не сходится. ВОЗ вроде как успокаивает, но создает новые вопросы. Если существующие вакцины, как утверждает ВОЗ, эффективны против «Омикрона», то зачем вырабатывать новые, о чем уже заявили некоторые компании? И почему одновременно в той же ВОЗ утверждают, что «с высокой степенью вероятности» штамм «Омикрон» опасен для уже переболевших COVID-19? Это по какой причине?» — написал сенатор.

Пушков добавил, что и вакцина, и сама болезнь до недавнего времени вызывали один и тот же тип иммунной защиты. Почему же существующие вакцины против «Омикрона» якобы эффективны, а «заработанный» через болезнь иммунитет — нет?

Ранее, 29 ноября, Всемирная организация здравоохранения заявила, что уровень распространения штамма «Омикрон» в мировом масштабе достаточно высок. Данных о том, что новый штамм опаснее «Дельты», в ВОЗ пока нет, но существующие вакцины там назвали эффективными против «Омикрона».

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов 28 ноября подчеркнул, что в России на сегодняшний день не обнаружен новый штамм коронавируса.

24 ноября президент России Владимир Путин обратился к жителям страны с просьбой не только прививаться от коронавируса, но и своевременно проходить ревакцинацию. Спустя пять дней глава государства рекомендовал властям регионов лично контролировать введение ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19, а также контролировать темпы вакцинации.

Власти России на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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