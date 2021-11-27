Боец ММА Александр Емельяненко уступил Сантосу на турнире в Сыктывкаре

Российский боец ММА Александр Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре.

Как уточняет «Спорт-Экспресс», поединок продлился всего один раунд. Сантос одержал победу, применив удушающий прием против своего соперника.

При этом, как пишет ТАСС со ссылкой на команду бойца, Сантос после поединка был доставлен в больницу с подозрением на перелом руки.

Эта победа стала 16-й на счету 32-летнего бразильца в ММА при шести поражениях и одной ничьей. 40-летний Александр Емельяненко проиграл 10-й бой в своей карьере при 28 победах и одной ничьей.

Для тяжеловеса Емельяненко бой стал первым в ММА с июля прошлого года, тогда спортсмен на турнире АСА в Сочи проиграл нокаутом в третьем раунде средневесу Магомеду Исмаилову. Тот бросил вызов Емельяненко в декабре 2019 года.

По словам Исмаилова, эта победа для него особенная, так как он давно следит за Александром — еще со времени его выступления в Pride.

Емельяненко, комментируя исход боя, заявил, что «всё проходит и это пройдет».