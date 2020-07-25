Исмаилов прокомментировал свою победу над Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов назвал свою победу над соотечественником Александром Емельяненко особенной.
При этом спортсмен отметил, что давно следит за карьерой Емельяненко.
«Мы, мужчины, всегда пробуем что-то новое. Познать что-то новое, попробовать себя в чем-то новом. И делая это, каждый может пролететь над гнездом кукушки. И ничего страшного, если это произойдет. Давно слежу за Александром — со времен PRIDE. Это особенный боец для меня, поэтому и победа особенная», — приводит слова Исмаилова RT в пятницу, 24 июля.
Бой двух спортсменов в рамках турнира Absolute Championship Akhmat прошел в Сочи в пятницу. Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде. При этом ему для поединка пришлось перейти из среднего в тяжелый вес, в котором выступает его соперник.
Теперь на счету 34-летнего Исмаилова 16 побед, два поражения и одна ничья. На счету 38-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.