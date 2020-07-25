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Исмаилов прокомментировал свою победу над Емельяненко

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов назвал свою победу над соотечественником Александром Емельяненко особенной.

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При этом спортсмен отметил, что давно следит за карьерой Емельяненко.

«Мы, мужчины, всегда пробуем что-то новое. Познать что-то новое, попробовать себя в чем-то новом. И делая это, каждый может пролететь над гнездом кукушки. И ничего страшного, если это произойдет. Давно слежу за Александром — со времен PRIDE. Это особенный боец для меня, поэтому и победа особенная», — приводит слова Исмаилова RT в пятницу, 24 июля.

Бой двух спортсменов в рамках турнира Absolute Championship Akhmat прошел в Сочи в пятницу. Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде. При этом ему для поединка пришлось перейти из среднего в тяжелый вес, в котором выступает его соперник.

Теперь на счету 34-летнего Исмаилова 16 побед, два поражения и одна ничья. На счету 38-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

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