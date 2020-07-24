Емельяненко проиграл Исмаилову техническим нокаутом

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проиграл соотечественнику Магомеду Исмаилову в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107. Бoй состоялся в Сочи в пятницу, 24 июля, пишет ТАСС.

Сообщается, что Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде. При этом ему для поединка пришлось перейти из среднего в тяжелый вес, в котором выступает его соперник. Перед боем вес Емельяненко составил 117,1 кг, а Исмаилова — 94,6 кг.

Теперь на счету 38-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья. Его 34-летний противник за свою карьеру одержал 16 побед, дважды проиграл и один раз бой с его участием закончился вничью.

После поединка, как отмечает агентство, Исмаилов заявил, что он и Емельяненко могут провести бой-реванш. Он также отметил, что победа над Емельяненко была для него особенной.

Ранее в пятницу стало известно, что президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сделал заявление о готовности подписать контракт и принять в организацию Емельяненко, сообщал РЕН ТВ.