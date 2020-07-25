Без борьбы: что Исмаилов сделал с Емельяненко в Сочи

Поединок Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова мог быть каким угодно, но точно не скучным. Когда встречаются два самых публичных бойца, выступающих в России, шоу обязательно должно быть ярким. Если здесь и можно было ожидать чьей-то досрочной победы, то, скорее, гиганта Емельяненко. Но выиграл «малыш» Исмаилов, причем в одну калитку — нокаутом в третьем раунде после полного доминирования в первых двух.

Проблема борьбы

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко считает, что ключ к победе в этом бою для Исмаилова был как раз в его габаритах. Он на 18 см ниже соперника и на 20 кг легче.

— Я думал, если поединок завершится досрочно, то победит Александр, а если всю дистанцию пройдут, то победу отдадут Магомеду, — сказал «Известиям» Александр Шлеменко. — Чуть-чуть не дотянул Саша. Очевидно было, что Мага будет пытаться бороть его, но очень странно, что Александр пропустил столько ударов. То ли он не готовился… Пресс он накачал, но на бой вышел каким-то заплывшим. Емельяненко выходил против базового борца-вольника, который хорошо делает проход в ноги. Мага — крепкий борец, широкий, невысокий, с низким центром тяжести. Александр — напротив: высокий, не очень хорошо стоящий на ногах. Это удобная цель для борца. Если бы Александр встречал коленями, если бы был разнообразнее, отработал защиту от тейкдаунов, было бы больше шансов. Но я думаю, что он просто колотил грушу во время подготовки, вместо того чтобы готовиться к проходам в ноги.

бой Александр Емельяненко (Россия) и Магомед Исмаилов (Россия) перед началом поединка в тяжелом весе (до 120 кг) в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Действующий чемпион Fight Nights Global Дмитрий Бикрев также не считает поражение Емельяненко случайным, но по другим причинам.

— Я изначально считал, что бой с Емельяненко для Магомеда — легкие деньги, — признался «Известиям» Дмитрий Бикрев. — Если помните, еще на первой пресс-конференции в феврале Александр был в ужасном состоянии, только что после запоя, его из больницы привезли. Не очень-то верилось, что он адекватно подготовится, хотя шанс был. Да и в последних боях у Александра были проблемы именно в партере. Он просто остался в прошлом в вопросе борьбы. Он ее не развивает. На каком уровне у него была любительская база много лет назад, на таком и осталась.

бой Слева направо: Магомед Исмаилов (Россия) и Александр Емельяненко (Россия) в поединке Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Дмитрий Бикрев считает, что бой мог закончиться еще в первом раунде.

— Этот бой — одностороннее избиение, — продолжил боец MMA. — Мага еще аккуратно действовал. У Саши скорость не та, вы видели, сколько он пропустил ударов? Это же кошмар. Я думаю, что если бы Мага чуть больше рисковал, то намного быстрее бы закончил. У него и в стойке были отличные шансы против такого Емельяненко.

Избиение действительно было жестким, но что удивляет больше всего: Емельяненко так и не создал для себя хотя бы одну ситуацию для атаки, он не смог показать вообще ничего. Проигрывал он и раньше, но чтобы с такой безысходностью... Что ему нужно было делать после начисто проваленного первого раунда?

бой Слева направо: Магомед Исмаилов (Россия) и Александр Емельяненко (Россия) в поединке Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

— Учитывая, в каком состоянии Александр был первые пять минут, перспектив особых не просматривалось. У него не было оружия против проходов в ноги, против работы на земле. То есть свой вес он использовал против себя. Он не висел на Маге, не пытался подниматься, а просто лежал. При этом у Маги даже была возможность отдыхать. Контролировать Александра — вообще не сложное дело, как показали последние бои, — считает эксперт.

Дмитрий Бикрев уверен, что время Емельяненко еще не прошло, но для возвращения на победные рельсы нужно что-то делать с борьбой.

бой Врачи оказывают медицинскую помощь Александру Емельяненко (Россия) в перерыве поединка Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

— Если он это исправит, то снова сможет драться на самом высоком уровне. Я бы не списывал его со счетов прямо сегодня, — отметил Бикерев.

На счету 34-летнего Исмаилова теперь 15 побед, два поражения и одна ничья. У 38-летнего Емельяненко 28 побед, восьмое поражение и одна ничья.

Реально оценивать силы

А что Исмаилов? Сотворил ли он что-то удивительное или просто качественно выполнил свою работу?

— Он удивил только тем, что так хорошо подготовился, — отметил Александр Шлеменко. — Выбрал правильный лагерь, работал с большими и тяжелыми борцами, совершенствовал свои базовые качества, которые должны были помочь ему нейтрализовать Александра. Что в итоге и случилось. Ближнюю дистанцию всю забрал Мага, Александр и на дальней не смог ничего показать. Мне кажется, он халатно отнесся к бою, ни на один проход в ноги не среагировал, ни одного действия в партере не совершил, просто лежал под ударами. Если бы он хотя бы гард держал, то Магомеду было бы сложно дотягиваться до него локтями.

бой Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Мы спросили собеседников, хотели бы они встретиться с Магомедом Исмаиловым сейчас. Ответы были отрицательными, но по разным причинам.

— У меня другие планы, они расходятся с боем с Магой, — рассказал Александр Шлеменко. — Но если он начнет «газовать» в мою сторону, что-то говорить непристойное, тогда почему бы и нет? Это уж точно логичнее, чем драться с Александром Емельяненко, который сейчас стал не актуален.

Дмитрий Бикрев, несмотря на то, что он действующий чемпион Fight Nights, не хочет драться с Магой.

— Надо просто реально оценивать свои силы, — подытожил он.

Бой в Сочи стал большим триумфом Магомеда Исмаилова. 34-летний дагестанец показал, что он сейчас не только «самый шумящий», как он сам себя называл, но и самый сильный боец из всех, кто выступает в отечественных лигах. А карьера Емельяненко так или иначе близится к концу. На громком имени он еще сможет какое-то время гастролировать по России и зарабатывать на шоу средней важности, но лучшие бои Александра, по всей видимости, остались где-то далеко позади.