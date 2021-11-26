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Вдова рассказала о погибшем на шахте «Листвяжная» спасателе

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Спасатель Алексей Рылов, погибший при выполнении служебных обязанностей на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, раньше сам работал горняком. Об этом рассказала его вдова Марина Рылова в пятницу, 26 ноября.

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По словам женщины, погибший супруг служил спасателем 18 лет, а до этого спускался в забой в качестве шахтера. При этом на «Листвяжной» он был первый.

«Он просто пошел на работу, он был дежурным. Должен был сутки отработать, вторые сутки отработать как резервный, а потом прийти домой. <…> Он мне только позвонил и сказал: «Я выехал на аварию», — поделилась Рылова в беседе с телеканалом «360».

Женщина добавила, что между погибшими спасателями была очень тесная дружеская связь. Они по жизни и на работе всегда поддерживали друг друга.

Ранее в этот день вдова горноспасателя Александра Аникина, также погибшего во время поисково-спасательных работ в «Листвяжной», рассказала, что ее муж пошел помогать людям в память об отце, погибшем во время аварии на шахте «Распадская» в 2010 году.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погибли 46 горняков и пять спасателей, сообщает телеканал «Звезда». Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

В Следственном комитете информировали, что задержаны три человека — 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка. Позднее стало известно о задержании еще двоих — лиц, которые проводили проверку на шахте неделю назад.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям шахтеров, погибших в результате ЧП. Спасателей, не вернувшихся после операции, наградят орденами Мужества посмертно, передает НСН.

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