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Погибший в Кузбассе спасатель потерял отца из-за взрыва на шахте «Распадская»

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Жена горноспасателя Александра Аникина, погибшего во время поисково-спасательных работ в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, рассказала, что ее муж пошел помогать людям в память об отце, погибшем во время аварии на шахте «Распадская» в 2010 году.

«Его отец погиб на шахте «Распадская». И когда его мечта сбылась (стать горноспасателем. — Ред.), он был очень счастлив. И в глазах его горел азарт, быть лучшим, лететь только вперед»,— сказала Анна РЕН ТВ 26 ноября.

У погибшего спасателя остались двое маленьких детей.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погибли 46 горняков и пять спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В Следственном комитете сообщили о задержании троих человек. Речь идет о 47-летнем директоре шахты, его 59-летнем первом заместителе и 36-летнем начальнике участка.

Также было возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора. По версии следствия, в ноябре этого года они составили акты о проверке штрека, не поверив его в действительности. Были задержаны еще двое — лица, которые проводили проверку на шахте неделю назад.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям шахтеров, погибших в результате ЧП. Спасателей, не вернувшихся после операции, наградят орденами Мужества посмертно.

В ночь на 9 мая 2010 года в городе Междуреченске Кемеровской области на шахте «Распадская» произошла авария, в результате которой погиб 91 человек, еще 133 шахтера получили травмы различной степени тяжести. С интервалом в четыре часа прогремели два взрыва метана.

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