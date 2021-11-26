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Биолог объяснил опасность нового штамма коронавируса из Южной Африки

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Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Петр Чумаков объяснил в пятницу, 26 ноября, в чем заключается потенциальная опасность нового штамма кооронавируса B.1.1.529, ранее выявленного в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

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«Как известно, в Африке очень много людей больных приобретенным иммунодефицитом, там существенная часть населения заражена СПИДом, поэтому Африка является таким опасным резервуаром, в котором могут возникать опасные варианты», — рассказал ученый в беседе с порталом Lenta.Ru.

По словам биолога, варианты вируса, зарождающиеся в организме иммунодефицитных людей, особенно опасны, поскольку если вирус попадает к обычному человеку с сильной иммунной системой, его организм начинает активно с ним бороться, и вирус покидает его через несколько дней.

«Попадая в организм иммунодефицитного человека, COVID-19 находится там достаточно долго и начинает приспосабливаться к условиям, чтобы как можно дольше там задержаться. Поскольку иммунитет слабый, происходит его постоянное присутствие, и в процессе нахождения там он начинает мутировать, и при этом образуются такие варианты, которые способны как можно дольше задержаться в организме, то есть это такой биорезервуар, в котором происходит эволюция вируса», — отметил Чумаков.

Биолог предположил, что B.1.1.529 может оказаться более болезнетворным и убийственным, чем штамм «дельта», так как существует вероятность, что он уже адаптировался и прошел много стадий мутаций. «Естественно, сейчас надо изучить все свойства нового штамма для того, чтобы оценить, насколько вакцины, которые сейчас есть в мире, смогут предотвращать заболевания этим новым штаммом, и это очень важный вопрос, потому что если окажется, что вакцины его не подавляют, то надо будет срочно делать вариант вакцины на основе нового штамма, который позволит защитить и от этого штамма тоже», — заключил он.

Ранее в этот день профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, что новый штамм коронавируса B.1.1.529 относится к вызывающим беспокойство. При этом он уточнил, что пока рано говорить о свойствах мутировавшего COVID-19, сначала надо провести детальные исследования.

Аграновский подчеркнул, что необходимо определить, как штамм B.1.1.529 ведет себя в динамике, закрепился ли он на какой-либо территории, вытесняет ли он в каких-то субпопуляциях «Дельту». Также он призвал следить за распространением нового штамма.

Ранее в этот день технический директор регионального офиса ВОЗ в Африке Мэри Стивен заявила «Известиям», что государства не должны вводить ограничения на поездки для стран, которые сообщают о новом штамме коронавируса B.1.1.529.

При этом накануне власти Великобритании объявили о временном прекращении полетов в шесть стран Африки из-за распространения там нового штамма, передает RT. Также власти Израиля включили в список запрещенных для посещения семь африканских стран, после того как там зарегистрировали случаи заражения новым вариантом коронавируса. Речь идет о Южной Африке, Лесото, Ботсване, Зимбабве, Мозамбике, Намибии и Эсватини. При этом в самом Израиле уже выявлен первый случай инфицирования новым штаммом.

На фоне распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 ВОЗ в пятницу, 26 ноября, проведет экстренную встречу, сообщает телеканал «Звезда».

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, опубликованному накануне, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса. По имеющимся данным, сегодня зарегистрировано 10 случаев заболевания этим штаммом в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в тот же день заявил, что в России этот штамм коронавируса пока не обнаружен. Он также отметил эффективность российских вакцин против коронавируса.

По мнению врача-иммунолога, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, появление B.1.1.529 является попыткой вируса обойти коллективной иммунитет. Он считает, что мутации являются непрерывным процессом и одним из основных свойств вирусов.

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