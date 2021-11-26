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Вирусолог оценил опасность нового штамма коронавируса B.1.1.529 из Южной Африки

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Новый штамм кооронавируса B.1.1.529, ранее выявленный в Ботсване, ЮАР и Гонконге, относится к вызывающим беспокойство. Об этом профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал в пятницу, 26 ноября.

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При этом он уточнил, что пока рано говорить о свойствах мутировавшего COVID-19, сначала надо провести детальные исследования.

«B.1.1.529 считается штаммом, вызывающим беспокойство, по принятой классификации, есть такой стандартный термин. Это значит, на него надо обращать внимание, но это совсем не значит, что произошло что-то страшное и этот штамм точно может вытеснить «Дельту» и стать более заразным. Это совершенно не подтверждено», — пояснил ученый в беседе с телеканалом «Звезда». Он добавил, что необходимо следить за вирусными штаммами в популяции, и массово проводить определение последовательности нуклеотидов вирусной РНК в клинических образцах.

Аграновский подчеркнул, что необходимо определить, как штамм B.1.1.529 ведет себя в динамике, закрепился ли он на какой-либо территории, вытесняет ли он в каких-то субпопуляциях «Дельту». Также он призвал следить за распространением нового штамма.

По словам вирусолога, для понимания полноты ситуации не хватает сведений о распространении коронавируса в Африке в целом.

Биолог положительно оценил идею Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вакцинировать бедные страны. Он подчеркнул, что на территориях, где болеет много людей, могут появиться новые штаммы COVID-19 c опасными свойствами.

Также специалист подчеркнул, что встреча для обсуждения B.1.1.529, которую созывает ВОЗ, является рутинной процедурой и пока не свидетельствует о чрезвычайной опасности нового штамма.

Ранее в этот день технический директор регионального офиса ВОЗ в Африке Мэри Стивен заявила «Известиям», что государства не должны вводить ограничения на поездки для стран, которые сообщают о новом штамме коронавируса B.1.1.529.

При этом накануне власти Великобритании объявили о временном прекращении полетов в шесть стран Африки из-за распространения там нового штамма, передает НСН. Также власти Израиля включили в список запрещенных для посещения семь африканских стран, после того как там зарегистрировали случаи заражения новым вариантом коронавируса. Речь идет о Южной Африке, Лесото, Ботсване, Зимбабве, Мозамбике, Намибии и Эсватини. При этом в самом Израиле уже выявлен первый случай инфицирования новым штаммом.

На фоне распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 ВОЗ в пятницу, 26 ноября, проведет экстренную встречу, передает RT.

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, опубликованному накануне, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса. По имеющимся данным, сегодня зарегистрировано 10 случаев заболевания этим штаммом в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в тот же день заявил, что в России этот штамм коронавируса пока не обнаружен. Он также отметил эффективность российских вакцин против коронавируса.

По мнению врача-иммунолога, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, появление B.1.1.529 является попыткой вируса обойти коллективной иммунитет. Он считает, что мутации являются непрерывным процессом и одним из основных свойств вирусов.

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