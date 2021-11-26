Мишустин призвал к тщательному расследованию причин ЧП в Кузбассе

Причины ЧП в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области должны быть самым тщательным образом расследованы. Об этом 26 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Президент [России Владимир Путин] дал все необходимые поручения. Причины этого чрезвычайного происшествия должны быть расследованы самым тщательным образом», — сообщил он, открывая заседание правительства.

Само заседание началось с минуты молчания в память о погибших в шахте.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погибли 46 горняков и пять спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В Следственном комитете сообщили о задержании троих человек после гибели людей на шахте. Речь идет о 47-летнем директоре шахты, его 59-летнем первом заместителе и 36-летнем начальнике участка.

Также было возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора. По версии следствия, в ноябре этого года они составили акты о проверке штрека, не поверив его в действительности. Были задержаны еще двое — лица, которые проводили проверку на шахте неделю назад.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в пятницу передал в центральный аппарат ведомства уголовные дела.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов распорядился провести масштабные проверки соблюдения законодательства о промышленной безопасности и охране труда на горнодобывающих предприятиях Кузбасса, занимающихся добычей угля и руды.

Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин сообщил, что рабочие на шахте «Листвяжная» в Кузбассе ранее жаловались на высокий уровень метана.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям шахтеров, погибших в результате ЧП. Также стало известно, что спасателей, не вернувшихся после операции, наградят орденами Мужества посмертно, приказ уже подписан.