Стали известны подробности поисковой операции на шахте «Листвяжная»

На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области возобновилась поисковая операция. Специалисты создали план необходимых работ. Об этом 26 ноября рассказал корреспондент «Известий».

«Сейчас под завалами находятся тела 35 шахтеров, чтобы их достать спасателям придется ждать, пока шахта наполнится метаном, чтобы его концентрация превысила 20%, тогда газ станет невзрывоопасным. Помимо этого, спасатели еще пробурят несколько туннелей, чтобы туда пустить специальную пену, которая будет тушить возможные очаги пожара», — сообщил корреспондент.

В больницах находятся 38 шахтеров и 11 спасателей с различными травмами. Как заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, у одного из горноспасателей черепно-мозговая травма, у десятерых диагностировали отравление продуктами горения.

Утром, 26 ноября, стало известно, что на шахте обнаружен один живой рабочий. Он находится в сознании, сотрудники МЧС подняли его на поверхность и передали врачам.

Ранее на поверхность из шахты подняты шесть тел погибших. Также заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин рассказал о задержании пяти человек: директора шахты, его первого заместителя и начальника участка, а также сотрудников Ростехнадзора, которые проводили проверку на шахте неделю назад.

Утром 25 ноября в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погибли 46 горняков и шесть спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек. Всего в шахте на момент аварии находилось 285 человек.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Также было возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора. По версии следствия, в ноябре этого года они составили акты о проверке штрека, не поверив его в действительности.

Губернатор сообщил, что решение о возобновлении спасательных работ в шахте будет принято ориентировочно через три дня. Он также отметил, что необходимо заполнить метаном горные выработки, чтобы концентрация газа достигла безопасного уровня и позволила продолжить дальнейшие работы. Нужно, чтобы уровень метана дошел до более 20%, тогда риск взрыва снизится.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям шахтеров, погибших в результате ЧП. Также стало известно, что спасателей, не вернувшихся после операции, наградят орденами мужества посмертно.