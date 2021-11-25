Украина потребовала от Испании отозвать учебники с российским Крымом

Посольство Украины потребовало от властей Испании отозвать тираж школьных учебников, в которых Крым является частью России. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщило диппредставительство на своей странице в Facebook.

«Посол (Украины в Испании. — Ред.) Сергей Погорельцев безотлагательно обратился к министру образования и профессиональной подготовки Испании Пилар Аллегрии Континенте по поводу грубой ошибки, допущенной в учебнике «Социальные науки» для 6-го класса средней школы издательства Edelvives по отношению к принадлежности Крымского полуострова РФ. Был поднят вопрос об отзыве всего тиража этого учебника из учебных заведений Испании», — говорится в сообщении.

Кроме того, Погорельцев попросил не допускать в дальнейшем одобрения таких учебников в Испании.

В июле украинский государственный телеканал «Дом», который вещает на неподконтрольные Киеву территории Донбасса и принадлежащий РФ Крым, уволил всю команду проекта «Русский дневник» за демонстрацию в эфире карты России с Крымом. Как добавили на канале, графическая заставка не поступала в их распоряжение, пути ее попадания в выпуск также неизвестны.

В марте историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский указали, что в школьных учебниках по истории Украины изображена карта страны без Крыма. Речь шла о двух учебниках по истории для девятого и десятого классов. Они были выпущены издательством «Грамота» в 2017 и 2018 годах соответственно.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. За присоединение тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Украина и ряд других государств не признают итоги голосования. Киев считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма в соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с РФ. Как заявил российский лидер, вопрос Крыма «закрыт окончательно».