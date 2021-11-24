Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию на границе Белоруссии

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем ситуацию на границе Белоруссии и стран Евросоюза. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны подчеркнули необходимость как можно скорее разрешить сложившуюся ситуацию.

«При обсуждении ситуации на границах Белоруссии со странами ЕС — с обеих сторон акцентирована важность скорейшего разрешения миграционного кризиса на основе норм международного гуманитарного права», — указано в публикации.

Также в ходе беседы была подтверждена целесообразность налаживания системного взаимодействия Евросоюза с Минском, как это было условлено в ходе переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко с исполняющей обязанности Федерального канцлера Германии Ангелой Меркель.

«В данном контексте Владимир Путин отметил контрпродуктивность намерений европейских государств ввести очередные антибелорусские санкции», — добавили в Кремле.

Кроме того, стороны обратили внимание на факты применения польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств. Российский лидер выразил надежду на то, что Мишель поработает с Варшавой «с целью недопущения насилия в отношении беженцев и отказа от действий, которые могли бы привести к эскалации ситуации».

Ранее в этот день международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Польшу прекратить коллективную депортацию мигрантов и остановить насилие в отношении беженцев. Помимо этого, Варшава должна отменить чрезвычайное положение и разрешить доступ гуманитарным организациям и независимым наблюдателям к приграничной зоне, отметили в HRW.

Пресс-секретарь отделения Пограничной стражи Польши в Подляском воеводстве Катажина Зданович сообщил, что на на белорусско-польской границе больше нет лагерей нелегальных мигрантов.

22 ноября глава СК Белоруссии Дмитрий Гора заявил о 132 пострадавших из-за применения поляками спецсредств мигрантах, среди которых есть дети.

17 ноября Александр Лукашенко и Ангела Меркель провели второй телефонный разговор. Первая беседа политиков состоялась 15 ноября и продлилась почти 50 минут. Стороны обсуждали ситуацию с мигрантами на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией, пытаясь найти варианты ее разрешения и недопущения эскалации.

15 ноября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что главы МИДов стран ЕС согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии, его окончательно оформят в ближайшие дни. Он также добавил, что с расширением критериев санкционного режима ЕС теперь сможет включать в санкции фигурантов, причастных к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам союза.

Ранее, 11 ноября, Лукашенко заявил, что Белоруссия жестко ответит на возможные новые пакеты европейских санкций. Президент сказал, что Минск может закрыть транзит через Белоруссию, при этом через Украину проехать будет невозможно, так как там закрыта российская граница.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

На данный момент беженцы покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.