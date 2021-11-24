Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Польше рассказали о попытках мигрантов штурмовать границу с Белоруссией
Общество
В России за сутки зафиксировано 33 558 случаев COVID-19
Экономика
В «Газпроме» заявили об отсутствии платежа от Молдавии за газ
Мир
Глава делегации РФ в Вене опроверг скопление российских войск на границе с Украиной
Общество
Полпред в УрФО Якушев ушел на домашний режим из-за случаев COVID-19
Наука
Японские ученые рассказали о пользе смеха для мозга
Мир
СК Белоруссии проверит применение Польшей спецсредств против мигрантов
Мир
В Китае признали превосходство российского С-400 над американским конкурентом
Армия
Российские истребители отработали удары по кораблям в Черном море
Мир
В Анголе заявили о возможности выхода сотовых операторов из РФ на рынок страны
Сюжет:

В Human Rights Watch призвали Польшу прекратить насилие в отношении мигрантов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польша должна прекратить коллективную депортацию мигрантов и остановить насилие в отношении беженцев. Об этом говорится в докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch, опубликованном 24 ноября.

Уйти в реадмиссию: как предотвратить новые кризисы на границе ЕС и РБ
И о чем сейчас договариваются Минск и Брюссель

«Правительство Польши должно прекратить коллективные высылки мигрантов из Польши. Прекратить злоупотребления в отношении мигрантов на границе с Беларусью, включая насилие и кражи; расследовать и привлекать к ответственности виновных в таких злоупотреблениях, включая сотрудников пограничных служб и служб безопасности, а также их командиров», — говорится в документе.

Помимо этого, в HRW призвали Варшаву отменить чрезвычайное положение и разрешить доступ гуманитарным организациям и независимым наблюдателям к приграничной зоне.

Кроме того, организация призвала и белорусскую строну привлекать к ответственности сотрудников погранслужбы, которые нарушают права беженцев. Также Минск должен создать условия для тех, кто хочет остаться в Белоруссии и искать убежище там.

Ранее в этот день стало известно, что группа из более ста агрессивных иностранцев силой форсировала границу, в польских силовиков бросали камни. При этом в пограничной страже указали, что подобное нападение «происходило под надзором белорусских силовиков».

22 ноября глава СК Белоруссии Дмитрий Гора сообщил о 132 пострадавших из-за применения поляками спецсредств мигрантах, среди которых есть дети. У пострадавших зафиксированы ожоги, поражения органов дыхания и другие повреждения.

В тот же день пресс-секретарь польской Пограничной стражи Анна Михальская рассказала о том, что власти страны планируют депортировать около 200 проникших в страну нелегальных мигрантов. По ее словам, Ирак, который является страной назначения, должен выразить согласие на то, чтобы принять своих граждан.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий указывал на необходимость донести мигрантам позицию Варшавы и убедить их вернуться домой. Ради этого, по его словам, польская сторона готова профинансировать рейсы из Белоруссии на родину мигрантов, добавил политик. Также он выступил против создания гуманитарного коридора для мигрантов, скопившихся в Белоруссии.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

На данный момент беженцы покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021