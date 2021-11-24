В Human Rights Watch призвали Польшу прекратить насилие в отношении мигрантов

Польша должна прекратить коллективную депортацию мигрантов и остановить насилие в отношении беженцев. Об этом говорится в докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch, опубликованном 24 ноября.

«Правительство Польши должно прекратить коллективные высылки мигрантов из Польши. Прекратить злоупотребления в отношении мигрантов на границе с Беларусью, включая насилие и кражи; расследовать и привлекать к ответственности виновных в таких злоупотреблениях, включая сотрудников пограничных служб и служб безопасности, а также их командиров», — говорится в документе.

Помимо этого, в HRW призвали Варшаву отменить чрезвычайное положение и разрешить доступ гуманитарным организациям и независимым наблюдателям к приграничной зоне.

Кроме того, организация призвала и белорусскую строну привлекать к ответственности сотрудников погранслужбы, которые нарушают права беженцев. Также Минск должен создать условия для тех, кто хочет остаться в Белоруссии и искать убежище там.

Ранее в этот день стало известно, что группа из более ста агрессивных иностранцев силой форсировала границу, в польских силовиков бросали камни. При этом в пограничной страже указали, что подобное нападение «происходило под надзором белорусских силовиков».

22 ноября глава СК Белоруссии Дмитрий Гора сообщил о 132 пострадавших из-за применения поляками спецсредств мигрантах, среди которых есть дети. У пострадавших зафиксированы ожоги, поражения органов дыхания и другие повреждения.

В тот же день пресс-секретарь польской Пограничной стражи Анна Михальская рассказала о том, что власти страны планируют депортировать около 200 проникших в страну нелегальных мигрантов. По ее словам, Ирак, который является страной назначения, должен выразить согласие на то, чтобы принять своих граждан.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий указывал на необходимость донести мигрантам позицию Варшавы и убедить их вернуться домой. Ради этого, по его словам, польская сторона готова профинансировать рейсы из Белоруссии на родину мигрантов, добавил политик. Также он выступил против создания гуманитарного коридора для мигрантов, скопившихся в Белоруссии.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

На данный момент беженцы покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.