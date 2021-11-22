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В Польше решили депортировать около 200 нелегальных мигрантов

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Власти Польши планируют депортировать около 200 проникших в страну нелегальных мигрантов. Об этом в понедельник, 22 ноября, заявила пресс-секретарь польской Пограничной стражи Анна Михальская.

Выход в простой: как изменился лагерь беженцев на границе Польши и РБ
Из леса у погранперехода «Брузги» мигрантов переместили в логистический центр

«На этой неделе мы планируем очередные возвращения иностранцев в страны их происхождения. Мы планируем депортировать около 200 лиц, в том числе десять организаторов нелегальной миграции. Мы хотели бы организовать как можно больше чартерных рейсов», — сказала она в ходе брифинга.

По словам Михальской, Ирак, который является страной назначения, должен выразить согласие на то, чтобы принять своих граждан.

Ранее в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о том, что второй рейс из Минска по возвращению ближневосточных мигрантов на родину планируется в конце этого месяца.

18 ноября сообщалось, что вывозным рейсом компании Iraqi Airways по маршруту Минск–Багдад Белоруссию добровольно покинула первая группа граждан Ирака, которые до этого пытались попасть в ЕС через белорусско-польскую границу. По словам пресс-секретаря белорусского президента Натальи Эйсмонт, на борту самолета находились 374 иракских беженца.

Позднее стало известно, что разбитый на польско-белорусской границе лагерь беженцев опустел. Всех находившихся там мигрантов разместили в логистическом центре.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в свою очередь, указывал на необходимость донести мигрантам позицию Варшавы и убедить их вернуться домой. Ради этого, по его словам, польская сторона готова профинансировать рейсы из Белоруссии на родину мигрантов, добавил политик. Также он выступил против создания гуманитарного коридора для мигрантов, скопившихся в Белоруссии.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов с Ближнего Востока. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек, намеревавшихся попасть в Евросоюз. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.

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