Лукашенко анонсировал второй вывозной рейс из Минска для мигрантов

Второй рейс из Минска по возвращению ближневосточных мигрантов на родину планируется в конце этого месяца. Об этом 22 ноября, принимая с докладом губернатора Гродненской области Владимира Караника и своего помощника по этому региону Юрия Караева, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы постараемся сделать все, чего захотят беженцы. Их желания — для нас закон. Хотят вернуться в Ирак или Сирию — мы организовали для этого рейс. А второй самолет готовим на конец месяца, если наберем достаточно людей», — сказал глава государства.

В то же время Лукашенко отметил, что большинство мигрантов стремятся попасть не к себе на родину, а в страны Евросоюза.

«Мы будем вместе с ними требовать, чтобы их пропустили в Германию. Ведь сейчас стало ясно, что они туда едут не только за нормальной жизнью — тут еще дело в воссоединении семей», — указал президент.

В заключение белорусский лидер подчеркнул готовность Минска поддерживать ближневосточных мигрантов в любых их требованиях.

17 ноября вывозным рейсом компании Iraqi Airways по маршруту Минск– Багдад Белоруссию добровольно покинула первая группа граждан Ирака, которые до этого пытались попасть в Европу через белорусско-польскую границу. По словам пресс-секретаря белорусского президента Натальи Эйсмонт, на борту находились 374 иракских беженца.