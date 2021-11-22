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Глава СК Белоруссии заявил о 132 пострадавших мигрантах на польско-белорусской границе

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Глава СК Белоруссии Дмитрий Гора сообщил о 132 пострадавших из-за применения поляками спецсредств мигрантах, среди которых есть дети. Приводит сообщение Горы 22 ноября Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале.

«Потерпевшими от противоправных действий польских силовиков признаны 132 беженца. Более 20 из них дети», — говорится в сообщении.

Выход в простой: как изменился лагерь беженцев на границе Польши и РБ
Из леса у погранперехода «Брузги» мигрантов переместили в логистический центр

Отмечается, что у пострадавших зафиксированы ожоги, поражения органов дыхания и другие повреждения.

Гора подчеркнул, что в целях осуществления полного расследования уголовного дела польской стороне будут направлены запросы об оказании правовой помощи.

Накануне, 21 ноября, сообщалось, что в результате использования польскими силовиками специальных средств и боеприпасов против беженцев пострадали несовершеннолетние дети и женщины.

20 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские силовики применяли против мигрантов методы, сравнимые с фашистскими, когда поливали людей водой с химикатами и распыляли вертолетным вихрем на большие территории. При этом он напомнил, что польские военные перекидывали светошумовые гранаты на территорию Белоруссии, однако об этом не пишут и не говорят, как и о благотворительности и сочувствии, которые проявляет белорусский народ в отношении беженцев.

Ранее, 16 ноября, польская сторона применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты в ответ на действия мигрантов, которые начали бросать палки и камни в сторону силовиков. По словам мигрантов, после этого у их детей возникли проблемы с глазами. Позднее беженцев разместила Белоруссия в логистическом центре.

С 8 ноября несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза, они разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.

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