Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Польше рассказали о попытках мигрантов штурмовать границу с Белоруссией
Общество
В России за сутки зафиксировано 33 558 случаев COVID-19
Экономика
В «Газпроме» заявили об отсутствии платежа от Молдавии за газ
Мир
Глава делегации РФ в Вене опроверг скопление российских войск на границе с Украиной
Общество
Полпред в УрФО Якушев ушел на домашний режим из-за случаев COVID-19
Наука
Японские ученые рассказали о пользе смеха для мозга
Мир
СК Белоруссии проверит применение Польшей спецсредств против мигрантов
Мир
В Китае признали превосходство российского С-400 над американским конкурентом
Армия
Российские истребители отработали удары по кораблям в Черном море
Мир
В Анголе заявили о возможности выхода сотовых операторов из РФ на рынок страны
Сюжет:

В Польше рассказали о попытках мигрантов штурмовать границу с Белоруссией

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мигранты продолжают попытки силового штурма польско-белорусской границы. Об этом заявила в среду, 24 ноября, пограничная стража Польши.

«На участках, охраняемых отрядами в Дубичах Церкевных и Мельнике, группы агрессивных иностранцев форсировали границу», — указано в заявлении, опубликованном в Twitter.

Выход в простой: как изменился лагерь беженцев на границе Польши и РБ
Из леса у погранперехода «Брузги» мигрантов переместили в логистический центр

Отмечается, что группа из более ста агрессивных иностранцев силой форсировала границу, в польских силовиков бросали камни. При этом в пограничной страже указали, что подобное нападение «происходило под надзором белорусских силовиков».

Ранее в этот день стало известно, что минувшей ночью на одном из участков пограничной заставы «Токари» Каменецкого района группа мигрантов находилась возле польского заграждения. Они просили убежища в Польше и не проявляли при этом никакой агрессии, однако польские силовики применили в отношении мигрантов слезоточивый газ и взрывпакеты, которые забрасывали на территорию Белоруссии.

22 ноября глава СК Белоруссии Дмитрий Гора сообщил о 132 пострадавших из-за применения поляками спецсредств мигрантах, среди которых есть дети. У пострадавших зафиксированы ожоги, поражения органов дыхания и другие повреждения.

21 ноября корреспондент «Известий» рассказал, что в результате использования польскими силовиками специальных средств и боеприпасов против беженцев пострадали несовершеннолетние дети и женщины. По его словам, недалеко от стихийного лагеря у КПП «Брузги» военные Польши использовали против нелегальных мигрантов, пытавшихся пересечь границу страны, перцовый раствор и водометы.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

На данный момент беженцы покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021