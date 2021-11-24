В Польше рассказали о попытках мигрантов штурмовать границу с Белоруссией

Мигранты продолжают попытки силового штурма польско-белорусской границы. Об этом заявила в среду, 24 ноября, пограничная стража Польши.

«На участках, охраняемых отрядами в Дубичах Церкевных и Мельнике, группы агрессивных иностранцев форсировали границу», — указано в заявлении, опубликованном в Twitter.

Отмечается, что группа из более ста агрессивных иностранцев силой форсировала границу, в польских силовиков бросали камни. При этом в пограничной страже указали, что подобное нападение «происходило под надзором белорусских силовиков».

Ранее в этот день стало известно, что минувшей ночью на одном из участков пограничной заставы «Токари» Каменецкого района группа мигрантов находилась возле польского заграждения. Они просили убежища в Польше и не проявляли при этом никакой агрессии, однако польские силовики применили в отношении мигрантов слезоточивый газ и взрывпакеты, которые забрасывали на территорию Белоруссии.

22 ноября глава СК Белоруссии Дмитрий Гора сообщил о 132 пострадавших из-за применения поляками спецсредств мигрантах, среди которых есть дети. У пострадавших зафиксированы ожоги, поражения органов дыхания и другие повреждения.

21 ноября корреспондент «Известий» рассказал, что в результате использования польскими силовиками специальных средств и боеприпасов против беженцев пострадали несовершеннолетние дети и женщины. По его словам, недалеко от стихийного лагеря у КПП «Брузги» военные Польши использовали против нелегальных мигрантов, пытавшихся пересечь границу страны, перцовый раствор и водометы.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

На данный момент беженцы покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.