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СК Белоруссии проверит применение Польшей спецсредств против мигрантов

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Следственный комитет Белоруссии проводит проверку по факту применения спецсредств со стороны Польши в отношении мигрантов на польско-белорусской границе. Об этом 24 ноября сообщает ведомство.

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«На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия зафиксирована следовая картина, свидетельствующая о применении специальных средств в отношении мирных беженцев. Изъяты многочисленные фрагменты боеприпасов»,— говорится в сообщении в Telegram-канале СК.

Отмечается, что ночью 23 ноября на одном из участков пограничной заставы «Токари» Каменецкого района группа иностранных мигрантов находилась возле польского заграждения. Люди просили убежища в Польше и, как подчеркивается, не проявляли при этом никакой агрессии. В ответ на это польские силовики применили в отношении мигрантов слезоточивый газ и взрывпакеты, которые забрасывали на территорию Белоруссии.

Ранее, 22 ноября, глава СК Белоруссии Дмитрий Гора сообщил о 132 пострадавших из-за применения поляками спецсредств мигрантах, среди которых есть дети. У пострадавших зафиксированы ожоги, поражения органов дыхания и другие повреждения. Гора подчеркнул, что в целях осуществления полного расследования уголовного дела польской стороне будут направлены запросы об оказании правовой помощи.

20 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские силовики применяли против мигрантов методы, сравнимые с фашистскими, когда поливали людей водой с химикатами и распыляли вертолетным вихрем на большие территории. Он также напомнил, что польские военные перекидывали светошумовые гранаты на территорию Белоруссии, но об этом не пишут и не говорят.

17 ноября, следственный комитет Белоруссии квалифицировал действия польских силовиков против мигрантов на границе как преступление против безопасности человечества. Следователи провели осмотр вблизи пункта пропуска «Брузги», в ходе которого изъяли многочисленные объекты в местах применения слезоточивого газа, водометов, светошумовых гранат польской стороной.

16 ноября польская сторона применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты в ответ на действия мигрантов, которые начали бросать палки и камни в сторону силовиков. По словам мигрантов, после этого у их детей возникли проблемы с глазами.

С 8 ноября несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза, они разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.

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