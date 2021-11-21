Появились подробности применения Польшей боеприпасов против мигрантов

В результате использования польскими силовиками специальных средств и боеприпасов против беженцев пострадали несовершеннолетние дети и женщины. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщил корреспондент «Известий».

Недалеко от стихийного лагеря у контрольно-пропускного пункта (КПП) «Брузги» военнослужащие Польши использовали перцовый раствор и водометы против нелегальных мигрантов, пытавшихся пересечь границу страны.

Кроме того, из-за применения слезоточивого газа пострадали женщины и дети.

«На КПП мигранты просто наблюдают за происходящим. Там, в основном, женщины и дети. Но польских силовиков это не останавливает. Начал работать водомет, который находится непосредственно на пункте пропуска. Причем, здесь попыток штурма никто не предпринимает. Поляки просто так распыляют слезоточивый газ на мирных беженцев», — описал ситуацию корреспондент издания.

По данным «Известий», беженцы безрезультатно пытались пересечь польскую границу несколько часов, а позже вернулись в лес, где многие из них разбили палатки.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские силовики применяли против мигрантов методы, сравнимые с фашистскими, когда поливали людей водой с химикатами и распыляли вертолетным вихрем на большие территории. Он также напомнил, что польские военные перекидывали светошумовые гранаты на территорию Белоруссии, но об этом не пишут и не говорят. Как и о благотворительности и сочувствии, которые проявляет белорусский народ в отношении беженцев, возмутился Лукашенко.

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о пропаганде войны в связи с заявлениями польских чиновников. Об этом 18 ноября сообщил глава ведомства Андрей Швед, пояснив, что со стороны Польши часто слышались призывы осуществить агрессию в отношении Республики Беларусь.

16 ноября польская сторона применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты в ответ на действия мигрантов, которые начали бросать палки и камни в сторону силовиков. По словам мигрантов, после этого у их детей возникли проблемы с глазами. Позднее беженцев разместила Белоруссия в логистическом центре.

С 8 ноября несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза, они разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.

Новость дополняется