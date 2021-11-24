Гаджи Наврузов и Евгений Орлов устроили потасовку во время дуэли взглядов

Участники предстоящего турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» — двукратный чемпион России по кикбоксингу Евгений Орлов и чемпион мира по тайскому боксу Гаджи Наврузов устроили потасовку во время пресс конференции в МИЦ «Известия». Ведется прямая видеотрансляция.

Во время дуэли взглядов Молекула ада (прозвище Орлова) спровоцировал потасовку с оппонентом, толкнув его.

«Просто он так на меня посмотрел и я понял, что у него в глазах читалось что-то угрожающее», — объяснил Орлов свои действия.

Наврузов, в свою очередь, пообещал, что во время турнира его противник «сразу ляжет».

«Видели, он медленный какой? Я боялся что сейчас ударю — он ляжет», — сказал спортсмен.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 26 ноября. Телеканал начнет трансляцию в 23:00 и покажет в прямом эфире основные бои боксерского вечера.

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