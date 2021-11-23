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Боксер Орлов ответил на угрозы Наврузова

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Российский боксер Евгений Орлов 23 ноября ответил на угрозы своего соперника Гаджи Наврузова, который заявил, что их поединок закончится в первом раунде, а Орлов «упадет и не встанет».

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«Если он хочет драку, то будет драка. Он просто немножко не понимает, с кем связался. Я не драчун, я могу и драться, и не драться, и «убивать»... Я профессионал. Огромный опыт, на который я опираюсь — он меня поддерживает», — заявил канал РЕН ТВ.

Орлов отметил, что уже дрался с другими прославленными боксерами. Также спортсмен отметил, что Наврузов является сильным и здоровым парнем, однако он «таких ломал».

Ранее, 12 ноября, Орлов обратился к своему сопернику на предстоящем очередном турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» бойцу Наврузову, назвав его «младенцем в боксе».

Также он пожелал Наврузову удачи и сказал, что не считает его серьезным соперником, отметив, однако, и плюсы спортсмена, такие как молодость и энергия.

Евгений Орлов провел 34 поединка на профессиональном ринге, где встречался с такими супертяжеловесами, как Кубрат Пулев, Вячеслав Глазков, Роберт Хелениус, Жоан Дюопа и Мариуш Вах.

Гаджи Наврузов выступал в кулачных боях в лиге Top Dog FC.

Прямая трансляция боксерского турнира состоится 26 ноября в 23:00 на телеканале РЕН ТВ.

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