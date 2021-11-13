Боксер Орлов назвал «младенцем» бойца на голых кулаках Наврузова

Боксер Евгений Орлов по прозвищу Молекула Ада обратился к своему сопернику на предстоящем очередном турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» бойцу на голых кулаках Гаджи «Автомату» Наврузову, назвав его «младенцем в боксе». Об этом 12 ноября сообщил телеканал РЕН ТВ.

«Гаджи, ты пришел в бокс. Может быть, в кулачке что-то ты и умеешь, но в боксе ты младенец. И ты выбрал неправильного дедушку для трамплина. Твой трамплин будет провальным», — заявил Орлов.

Также он пожелал Наврузову удачи и сказал, что не считает его серьезным соперником, отметив, однако, и плюсы «Автомата», такие как молодость и энергия.

«А у меня опыт, колоссальный опыт. У меня несколько боев по 12 раундов. Я выдержу спокойно. Четыре раунда, ну, два раунда он отпрыгает, а потом тушите свет», — добавил боксер.

Молекула Ада уточнил, что у Наврузова дебют в боксе, а в противники он выбрал «серьезного дедушку, который его научит, как боксировать».

Евгений Орлов провел 34 поединка на профессиональном ринге, где встречался с такими супертяжеловесами, как Кубрат Пулев, Вячеслав Глазков, Роберт Хелениус, Жоан Дюопа и Мариуш Вах.

Гаджи Наврузов выступал в кулачных боях в лиге Top Dog FC.

В главном поединке боксерского вечера сойдутся россиянин Сергей Кузьмин и бразильский нокаутер Игор Адиэл Маседу да Сильва. В списке россиянина 15 побед, в том числе 11 — нокаутом. У бразильца на счету 10 боев и столько же нокаутов. На ринге также выступит Павел Шульский, его соперником будет кенийский спортсмен Коллинс Омоди Оджалу.

Прямая трансляция боксерского турнира состоится 26 ноября в 23:00 на телеканале РЕН ТВ.