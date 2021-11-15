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РЕН ТВ покажет бой Евгения Орлова и Гаджи Наврузова

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Российский боксер Евгений Орлов 26 ноября встретится на ринге с соотечественником Гаджи Наврузовым. Бой спортсменов пройдет в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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Орлов, известный также под прозвищем Молекула ада, единственный, кто смог накаутировать бойца Вячеслава Дацика. На ринг он вернется, чтобы побороться с чемпионом мира по тайскому боксу и звездой боев на голых кулаках Наврузовым, известным также как Автомат.

«У меня в боксе ни одного боя нет. Но я тебе хочу сказать, что боксировать я не буду. Я буду драться. А в драке мы посмотрим, кто сильнее», — обратился Наврузов к сопернику.

Кроме того, на ринге встретятся россиянин Сергей Кузьмин и бразилец Игор Адиэл. Последний провел десять профессиональных поединков, в каждом из которых нокаутировал соперников.

«Сергей Кузьмин. Я считаю тебя достойным. Но я с сожалением отношусь ко всем своим соперникам, потому что они всего лишь мешки на моем пути. Готовься, Сергей. Но ты всего лишь этап на моем пути к титулу чемпиона мира», — заявил Адиэл, слова которого приводит канал РЕН ТВ.

14 ноября Кузьмин рассказал, что вынес уроки из поражений от американца Майкла Хантера и конголезца Мартина Баколе и в новом поединке против Адиэла он готов к победе. По словам Кузьмина, его тренировочный лагерь затянулся, поскольку поединок планировался на лето, но организовать бой удалось только сейчас.

Бои спортсменов пройдут 26 ноября в 23:00 по московскому времени. Трансляцию будет вести канал РЕН ТВ.

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