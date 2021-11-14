Боксер Кузьмин рассказал о подготовке к бою с бразильцем

Российский боксер-тяжеловес Сергей Кузьмин заявил 14 ноября в беседе с РЕН ТВ, что вынес уроки из поражений от американца Майкла Хантера и конголезца Мартина Баколе и в новом поединке против боксера Игора Адиэле Маседу да Сильвы он готов к победе.

По словам Кузьмина, его тренировочный лагерь затянулся, поскольку поединок планировался на лето, но организовать бой удалось только сейчас.

«Прошел он (лагерь. — Ред.), первые этапы в горах при Эльбрусе, мы набегали общую физическую подготовку, физику подтянул. Ну и, конечно, заключительный этап — это спарринги, уже второй месяц спаррингую, здесь уже заключительный этап подготовки, взяли человека, который отбоксировал не так давно, может, неделю назад, здесь он боксировал, поэтому нам нужен был живой человек, который на ходу, чтобы без раскачки полностью спарринговать, поэтому всё по плану», — сказал он.

Боксер подчеркнул, что настроен серьезно и «только на победу».

В свою очередь, российский боксер Григорий Дрозд рассказал РЕН ТВ, что бразилец пока не потерпел ни одного поражения и намерен продлить свою серию.

«Парень, который мечтает приехать в Россию и доказать свой класс, нокаутировать Кузьмина, — он об этом говорит. Он едет за победой», — заявил он.

Вместе с тем, по мнению боксера, несмотря на то что у Кузьмина два поражения в последних боях, в предстоящем поединке он будет фаворитом.

Россиянин является победителем и серебряным призером чемпионатов Европы, а также двукратным чемпионом страны по боксу среди любителей. В активе Кузьмина 15 побед, среди них 11 — нокаутом.

У бразильца 10 побед в 10 поединках. Все они были одержаны досрочно — нокаутами.

Ранее, 13 ноября, Дрозд оценил шансы Евгения Орлова по прозвищу Молекула Ада и бойца на голых кулаках Гаджи Автомата Наврузова. По его словам, сложно предугадать результат боя, поскольку и Орлов, и Наврузов являются равными по силе противниками.

В главном поединке боксерского вечера сойдутся россиянин Кузьмин и Игор Адиэл Маседу да Сильва. На ринге также выступит Павел Шульский, его соперником будет кенийский спортсмен Коллинс Омоди Оджалу.

Прямая трансляция боксерского турнира состоится 26 ноября в 23:00 на телеканале РЕН ТВ.