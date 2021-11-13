Дрозд оценил шансы Молекулы Ада и Гаджи Автомата

Известный российский боксер Григорий Дрозд в беседе с РЕН ТВ 13 ноября оценил шансы Евгения Орлова по прозвищу Молекула Ада и бойца на голых кулаках Гаджи Автомата Наврузова. Их поединок состоится 26 ноября.

По словам Дрозда, сложно предугадать результат боя, поскольку и Орлов, и Наврузов являются равными по силе противниками.

«Гаджи — известный кулачник с нокаутирующим ударом. Рвется в бокс, рвется на ринг. А Женя Орлов, за плечами которого огромное количество поединков, — он боксировал со всеми известными ребятами. Поэтому огромный опыт плюс хорошие габариты, 2,07 — мы понимаем прекрасно, что это великан. Так что это будет интересное соперничество, 50 на 50», — сказал он.

Спортсмены проведут четырехраундовый бой. Для Наврузова он станет дебютным, Орлов же считается опытным профессионалом.

Гаджи Наврузов получил известность, выступая в кулачных боях в лиге Top Dog FC. 26 ноября состоится его дебютный боксерский поединок. Евгений Орлов уже провел 34 поединка на профессиональном ринге.

Ранее в пятницу Орлов назвал Наврузова «младенцем в боксе». Также он пожелал Автомату удачи и заявил, что не считает его серьезным соперником. Молекула Ада уточнил, что у Наврузова дебют в боксе, а в противники он выбрал «серьезного дедушку, который его научит, как боксировать».

В главном поединке боксерского вечера сойдутся россиянин Сергей Кузьмин и бразильский нокаутер Игор Адиэл Маседу да Сильва. В списке россиянина 15 побед, в том числе 11 — нокаутом. У бразильца на счету 10 боев и столько же нокаутов. На ринге также выступит Павел Шульский, его соперником будет кенийский спортсмен Коллинс Омоди Оджалу.

Прямая трансляция боксерского турнира состоится 26 ноября в 23:00 на телеканале РЕН ТВ.