В пресс-центре МИЦ «Известия» рассказывают об эксклюзивном боксерском турнире. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, приуроченная к турниру в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

В пресс-конференции принимают участие:

Сергей Кузьмин, российский боксер; участник главного боя;

Игор Адиэл, двукратный чемпион Бразилии по боксу, участник главного боя;

Гаджи Наврузов, чемпион мира по тайскому боксу, участник турнира;

Павел Шульский, российский боксер, участник турнира;

Евгений Орлов, двукратный чемпион России по кикбоксингу, участник турнира;

Коллинс Ойял, кенийский боксер, участник турнира;

Григорий Дрозд, промоутер турнира.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 26 ноября. Телеканал начнет трансляцию в 23:00 и покажет в прямом эфире основные бои боксерского вечера.