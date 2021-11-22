Генпрокуратура предложила меру пресечения для Рашкина

Генпрокуратура попросила Госдуму (ГД) разрешить избрать меру пресечения в отношении депутата от КПРФ Валерия Рашкина в виде запрета определенных действий. Об этом в понедельник, 22 ноября, заявил представитель Генпрокуратуры РФ Сергей Бочкарев во время выступления в Госдуме.

«Я бы просил обратить внимание, что помимо дачи согласия на снятие неприкосновенности и возбуждения дела генпрокурор просит Государственную думу дать согласие на проведение ряда следственных действий, и избрание в отношении депутата меры пресечения с запретом определенных действий», — сказал Бочкарев.

Представитель ведомства отметил, что решение о мере пресечения связано с тем, что Рашкин хорошо знает свидетелей и имеет возможность оказывать на них давление.

Ранее в этот день Рашкин признал, что охотился в лесу незаконно, а также отметил, что не проверял, есть ли разрешение на охоту. Кроме того, депутат заявил, что никогда не выписывал для себя разрешение на охоту и не проверял его наличие.

19 ноября Рашкин признался, что застрелил лося в Саратовской области. По его словам, он перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Позже он сказал, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию.

Тогда же он объяснил, почему соврал о том, что нашел тушу лося в лесу. По словам Рашкина, он «растерялся» и сказал первое, что пришло в голову, потому что «до этого две ночи не спал после болезни, операции на почки, операции на глаз, извлечения камня». Также Рашкин сообщил, что хочет купить лося и выпустить его там, где он застрелил животное.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом, когда услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.

Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.