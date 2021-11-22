Депутат Рашкин признал факт незаконной охоты

Депутат Госдумы РФ от КПРФ Валерий Рашкин 22 ноября признал, что охотился в лесу незаконно, а также отметил, что не проверял, есть ли разрешение на охоту.

«Я никогда не выписывал на себя, никогда не проверял, так было заведено. Не только в этот раз, я никогда не проверял. Наверное, это моя ошибка, в чем я раскаиваюсь, горько и обидно, достаточно много ночей не сплю. Надо было бы проверить», — заявил Рашкин, отвечая на вопрос журналиста «Известий».

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом, когда услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.

Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

19 ноября Рашкин признался, что застрелил лося в Саратовской области. По его словам, он перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Позже он сказал, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию.

Тогда же он объяснил, почему соврал о том, что нашел тушу лося в лесу. По словам Рашкина, он «растерялся» и сказал первое, что пришло в голову, потому что «до этого две ночи не спал после болезни, операции на почки, операции на глаз, извлечения камня». Также Рашкин сообщил, что хочет купить лося и выпустить его там, где он застрелил животное.

17 ноября глава профильной комиссии Госдумы Отари Аршба сообщил, что комиссия до 23 ноября рассмотрит представление Генеральной прокуратуры о снятии иммунитета с Рашкина. Представление надзорного ведомства поступило в Госдуму.