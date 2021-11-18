За лося ответит: Валерия Рашкина готовы лишить неприкосновенности
Большинство фракций Госдумы готовы поддержать решение о снятии неприкосновенности с депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом «Известиям» сообщили сами парламентарии. По их мнению, после признания коммуниста в убийстве лося следователи должны получить возможность свободно вести свою работу, так как это уголовное преступление. В КПРФ заявили, что свое решение по виновнику инцидента объявят 23 ноября, но предварительно намерены его защищать. К тому же как пояснил «Известиям» источник в аппарате Госдумы, снятие неприкосновенности не значит, что Валерий Рашкин автоматически лишится мандата. Эксперты же прочат уход коммуниста из публичной политики из-за серьезных репутационных потерь.
Не дать замять
Как выяснили «Известия», большинство фракций Госдумы готовы поддержать решение о снятии неприкосновенности с депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который в ночь на 29 октября на незаконной охоте в лесах Саратовской области убил лося. Спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что в палату поступило соответсвующее представление Генпрокуратуры. Позже коммунист сам признался, что совершил уголовное преступление. Поэтому депутаты считают, он должен понести за него наказание.
— Решение ЛДПР будет принято 22 ноября. Но могу сказать сразу, что фракция занимает следующую позицию: если человек совершил преступление, а в данном случае Валерий Рашкин сам в этом признался, полагаю, что мы согласимся с тем, чтобы дать возможность провести правоохранительным органам все необходимые следственные действия, — пояснил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
Он подчеркнул, что речь идет не о какой-либо предвыборной кампании, а поступке политика, который стал достоянием общественности и сейчас обсуждается всеми СМИ. К подобным инцидентам в обществе относятся крайне негативно добавил, Ярослав Нилов.
Во фракции «Единой России» подчеркивают: нельзя дать замять это дело.
— Лично мне приходилось неоднократно направлять депутатские запросы о фактах незаконной охоты с участием высокопоставленных лиц. Уголовные дела возбуждались только после моего обращения в правоохранительные органы и прокурорской проверки. Поэтому, когда произошел инцидент с Валерием Рашкиным, я сразу сказал, что наша задача в том, чтобы не дать замять это дело, — пояснил «Известиям» член фракции, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
По его словам, сейчас есть уверенность, что дело Валерия Рашкина будет качественно расследовано, а виновные понесут наказание.
Первый зампред фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов также считает, что коммунист должен ответить за свой поступок.
— Фракция пока вопрос не обсуждала, но намерена его рассмотреть. Моя позиция — надо предоставить возможность прокурорам работать над доказательной базой совершенного преступления, тем более, что есть признание самого Рашкина, что он стрелял в животное и убил его. Какова тяжесть его вины — в дальнейшем мы услышим от правоохранительных органов, которые должны провести следственный действия, — пояснил «Известиям» парламентарий.
По его мнению, это не первый и, к сожалению, видимо, не последний случай, когда Госдума будет обсуждать вопрос о снятии неприкосновенности из-за различных злодеяний.
— Не часто бывает, что депутаты или высокопоставленные чиновники несут ответственность как и рядовые граждане за подобные преступления. Так быть не должно. Поэтому, если появится «список Рашкина» и благодаря этому событию ко всем совершающим такое преступление будет равное отношение, польза от этого будет, — подчеркнул Олег Нилов.
Во фракции «Новые люди» сообщили «Известиям», что добровольное признание депутата в убийстве изменило отношение к этой ситуации, однако прежде, чем принять решение, в партии хотят дополнительно изучить материалы дела.
Глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко сообщил «Известиям», что фракция рассмотрит вопрос по делу провинившегося депутата 23 ноября.
— Для нас вопрос снятия неприкосновенности — странный. Обычно это происходит, когда депутат скрывается от следствия и не идет на контакт с правоохранительными органами, прикрываясь своим мандатом. Этого в случае c Валерием Рашкиным сказать нельзя, так как он сообщил о готовности дать все необходимые показания. Что касается позиции фракции, то мы считаем, что это провокационные действия, на которые попался наш коллега. У меня не сомнений, что мы будем его защищать, — пояснил он «Известиям».
Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, расследованием уголовного дела о незаконной охоте в Саратовской области с участием Рашкина теперь занимается центральный аппарат СК РФ.
Лось-кабан и две статьи
Рассмотрение вопроса о снятии неприкосновенности с коммуниста состоится на заседании парламента 25 ноября. Об этом накануне сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, у Валерия Рашкина будет возможность выступить, а также ответить на вопросы депутатов. Как уточнил спикер, предварительно обращение Генпрокуратуры будет рассмотрено Советом Госдумы 23 ноября. До этого времени вопрос должна рассмотреть мандатная комиссия парламента, в полномочиях которой находятся вопросы, касающиеся статуса народных избранников. В том числе она принимает решение о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, арест, задержание и лишение депутатского статуса.
Как пояснил «Известиям» источник в аппарате Госдумы, снятие неприкосновенности не значит, что Валерий Рашкин автоматически лишится мандата. Согласно закону «О статусе сенатора РФ и статусе депутата ГД» это может произойти только после решения суда и оглашения обвинительного приговора. При этом Генпрокуратура должна будет еще раз обратиться в Госдуму, когда будет назначено судебное заседание.
Если говорить о нынешних документах, которые направила в парламент Генпрокуратура, то речь идет о двух представлениях. Как пояснили «Известиям» в ГД, в первом Валерия Рашкина предлагается привлечь по ч. 1 ст. 12.26 КоАП («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). По этому правонарушению ему грозит штраф в размере 30 тыс. руб. с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.
Более серьезный — второй документ. В нем Генпрокуратура просит Госдуму разрешить возбуждение в отношении коммуниста уголовного дела по ч. 2 ст. 258 УК («Незаконная охота»), а также дать согласие на проведение обысков и применение меры пресечения в виде запрета определенных действий. Это преступление, совершенное лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо причинившее особо крупный ущерб наказывается штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей, а также лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на период до трех лет или без такового.
Впрочем, сам Валерий Рашкин 18 ноября на своем ютуб-канале заявил, что в лес его пригласили друзья из Саратовской области. По его словам, они ему сообщили о том, что охота разрешена, поэтому он не думал, что совершает преступление.
«Достал из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил и всмотрелся в прицел. Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии, ну, около 250 метров силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал. После этого я оставил оружие и треногу и подошел к месту падения животного. Дойдя до места, я обнаружил на поляне посреди кочек невысокой сухой травы лежит тело лося», — рассказал он.
Затем он вернулся к машине, чтобы взять все необходимое для разделки туши, и разбудил одного из оставшихся в домике друзей, чтобы вместе погрузить добычу в машину. Когда они это сделали, к месту подъехала группа машин с включенными фарами и камерами, утверждает депутат. Сложившуюся ситуацию он считает провокацией.
— Я открыт, готов давать показания. Нужны обыски? Пожалуйста, готов на обыски. Нужно куда-то выехать — выезжаю, нужны очные ставки — я готов на очные ставки. Поэтому я готов как гражданин Российской Федерации давать следствию показания, — заявил «Известиям» Валерий Рашкин.
Что касается того, почему он опубликовал признание лишь спустя две недели, депутат отметил, что сразу же, вернувшись в Москву, он обратился к председателю СК Александру Бастрыкину и сказал, что готов давать показания.
— И чтобы не нарушать какие-то нормы, я ограничился выдачей информации в социальные сети, в СМИ, — отметил депутат. — Только из-за этого я сдерживался, ждал, прошло уже больше двух недель. Ко мне из следователей никто не обращался, меня никуда не приглашали. И когда уже мне стало понятно после отчета генерального прокурора и встречи с депутатами на пленарном заседании, я по телефону обратился к нему, чтобы он меня принял. В течение дня не было отклика и я решил, что пришел предел информационного вакуума об этом деле, и что правду должны услышать избиратели. Тем более, я наблюдал, как вздули, искусственно, на мой взгляд, этот вопрос на всю страну, подогревая утечками из Следственного комитета. И вопрос о снятии неприкосновенности делается в таком же духе.
Имиджевая ловушка
Эксперты считают, что скандал с убийством лося ставит крест на карьере Валерия Рашкина как публичного политика.
— Видя серьезный настрой Генпрокуратуры, КПРФ пытается выстроить линию защиты и хочет как-то смягчить ситуацию в глазах избирателей. Однако очевидно это эта очень некрасивая история для оппозиционной партии. Часть коммунистов пыталась представить это как провокацию, но тут в убийстве признается сам Валерий Рашкин, думаю, что даже Геннадий Зюганов не был в курсе этого неожиданного признания, — сказал «Известиям» политтехнолог Дмитрий Фетисов.
По его мнению, сейчас КПРФ оказалась в имиджевой ловушке.
— Рашкин мог бы разыграть карту, что его преследуют за активную оппозиционную деятельность, но он не получит поддержку СМИ, в глазах которых он совершил не просто аморальный, но и подлый поступок. Это и говорит о конце его политической карьеры, — пояснил эксперт.
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин
С этим мнением согласен политтехнолог Александр Твердов.
— Это, безусловно, удар и по имиджу партии, и по имиджу самого Валерия Рашкина, у которого вряд ли теперь есть политическое будущее. Его уход в какой-то степени может быть выгоден Геннадию Зюганову, для которого Рашкин был явным конкурентом и мог создавать раскол в партии, — считает политтехнолог.
Глава Института избирательных технологий Евгений Сучков полагает, что это Рашкин подставил КПРФ, а не кто-то его. По его словам, партия и так находится под очень пристальным вниманием, ему надо был отдавать отчет, когда он наводил свое дуло на лося.
Это не первый случай, когда Госдума будет голосовать по вопросу снятия депутатской неприкосновенности. Всего было принято 10 таких решений. Последнее из них — в октябре 2019 года. Парламент лишил ее депутата от «Единой России» Николая Герасименко. В конце июня того же года Герасименко попал в ДТП в Москве, в котором пострадал мотоциклист. В отношении парламентария было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП («Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего средней тяжести»).