Общественники попросили председателя Госдумы лишить Рашкина депутатского мандата

Общественная организация «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) направила обращение в адрес председателя Государственной думы России Вячеслава Володина с просьбой лишить депутатского мандата члена КПРФ Валерия Рашкина. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщил глава ФПБК Виталий Бородин.

По его словам, Рашкин подозревается в совершении преступления с использованием служебного положения, а именно — депутатской неприкосновенности.

«С этого года транспортировка убитого животного приравнена к незаконной охоте. Если Рашкина лишат мандата, то его ждет уголовное преследование», — пояснил он в беседе с RT.

Ранее в этот день лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия проверяет ситуацию с депутатом Рашкиным и примет решение о его дальнейшей судьбе, передает НСН.

По словам депутата нижней палаты парламента Юрия Синельщикова от КПРФ, вопрос об исключении Рашкина из партии КПРФ может быть поднят, если он совершил преступление, в данный момент партия ждет официальных результатов расследования.

При этом депутат подчеркнул, что вывод, к которому придет следствие, не значит, что этот вывод обязателен для партии.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом в ночь на 29 октября. Они услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов. Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

Позднее были опубликованы кадры задержания депутата, затем появилось видео, на котором Рашкин выходит из подъезда дома своей матери с синим ведром и ружьем в чехле.

По словам самого депутата во время допроса, он знал о незаконности своих действий. Также он заявил, что рассказал бы о якобы найденном убитом животном позже. Вместе с тем возле места остановки депутата в лесу были найдены охотничий карабин с прицелом ночного видения и патроны, а также разрешение на имя Рашкина.