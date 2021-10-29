На месте разделки туши лося нашли оружие и разрешение на имя Рашкина

Охотничье оружие и разрешение на имя заподозренного в незаконной охоте члена президиума ЦК КПРФ Валерия Рашкина найдены на месте разделки туши лося в Саратовской области. Об этом сообщили в пятницу, 29 октября, в региональном главке МВД.

«Сотрудники полиции обнаружили в лесополосе недалеко от места разделки туши два чехла от охотничьих ружей. В одном из них находился охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором — тренога и патроны. Кроме того, в чехлах найдены разрешение на оружие и охотничий билет, выданные на имя Рашкина В.Ф.», — указали в пресс-службе журналистам.

Старший помощник руководителя СУ Следственного комитета (СК) России по Саратовской области Надежда Волошина уточнила, что по данному охотничьему карабину c прицелом ночного видения, треноги и патронам будут назначены необходимые экспертизы.

Ранее в этот день комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте.

Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейдовые мероприятия, в ходе которых услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов. Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека. По данным источника «Известий», именно Рашкин был за рулем. В багажнике машины нашли части туши лося.

Позже в МВД сообщили, что в Саратовской области возбудили дело о незаконной охоте после обнаружения в машине мужчины туши лося, топора и двух ножей.

Также были опубликованы кадры задержания депутата, затем появилось видео, на котором видно, как Рашкин выходит из подъезда дома своей матери с синим ведром и ружьем в чехле. Сам депутат заявил, что якобы нашел уже мертвое животное на дороге, подобрал его и решил разделать.

29 октября Рашкин приехал в прокуратуру. Его сопровождали несколько человек.

По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, лучшим наказанием для члена президиума ЦК КПРФ станет заставить его съесть убитого лося целиком. По словам политика, пока Рашкин не закончит поедать животное, его нельзя выпускать.