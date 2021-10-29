Появилось видео задержания депутата Рашкина после охоты

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент задержания депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина — парламентария заподозрили в участии в незаконной охоте.

На видео видно, как Рашкина просят выйти из машины. После этого депутат сообщил, что в машине лежат ножи. При этом парламентарий никак не прокомментировал, почему у него на лице видны следы крови.

Кроме Рашкина в машине находился еще один пассажир, который не представился, сказав лишь, что его зовут Александр Вячеславович.

В тот же день официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заключения по факту незаконной охоты, к которой может быть причастен Рашкин, должны сделать правоохранители и профильные ведомства.

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Валерия Рашкина. По данным источника «Известий», именно он был за рулем автомобиля. Также в Сети появилось видео, на котором запечатлен процесс осмотра автомобиля и составления протокола.

Позже в МВД сообщили, что в Саратовской области возбудили дело о незаконной охоте после обнаружения в машине мужчины туши лося, топора и двух ножей. По словам мужчины, управлявшего автомобилем, он вместе с товарищем заметил тушу подстреленного животного, после чего они решили ее разделать.

Пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения водитель отказался.