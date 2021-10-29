Песков прокомментировал информацию о незаконной охоте члена КПРФ

Заключения по факту незаконной охоты, к которой может быть причастен депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, должны сделать правоохранители и профильные ведомства. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видели сообщения СМИ. Наверное, правоохранители и природоохранные ведомства должны прийти к соответствующим заключениям», — заявил Песков на вопрос о том, должен ли Рашкин в случае подтверждения информации о незаконном отстреле животного сложить с себя полномочия депутата Госдумы.

Ранее в этот день комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Валерия Рашкина. По данным источника «Известий», именно он был за рулем автомобиля. Также в Сети появилось видео, на котором запечатлен процесс осмотра автомобиля и составления протокола.

Позже в МВД сообщили, что в Саратовской области возбудили дело о незаконной охоте после обнаружения в машине мужчины туши лося, топора и двух ножей. По словам мужчины, управлявшего автомобилем, он вместе с товарищем заметил тушу подстреленного животного, после чего они решили ее разделать.

Пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения водитель отказался.