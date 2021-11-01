Депутат назвал условие рассмотрения вопроса исключения Рашкина из КПРФ

Вопрос об исключении депутата Государственной думы Валерия Рашкина из партии КПРФ может быть поднят, если он совершил преступление, в данный момент партия ждет официальных результатов расследования. Об этом 1 ноября заявил депутат Госдумы Юрий Синельщиков от КПРФ.

«Вопрос, конечно, может стоять относительно партийности. Это касается не только Рашкина, но и других (депутатов. — Ред.), в случае, если лицо совершает преступление, но до этого ведь еще далеко»,— сказал он «РИА Новости».

По его словам, лишь только когда у следствия будут определенные заключения, КПРФ сможет дать собственную оценку произошедшему.

При этом депутат подчеркнул, что вывод, к которому придет следствие, не значит, что этот вывод обязателен для партии.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом в ночь на 29 октября. Они услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов. Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

Позднее были опубликованы кадры задержания депутата, затем появилось видео, на котором Рашкин выходит из подъезда дома своей матери с синим ведром и ружьем в чехле.

По словам самого депутата во время допроса, он знал о незаконности своих действий. Также он заявил, что рассказал бы о якобы найденном убитом животном позже. Вместе с тем возле места остановки депутата в лесу были найдены охотничий карабин с прицелом ночного видения и патроны, а также разрешение на имя Рашкина.

30 октября лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия разбирается в ситуации. Он также пообещал после всех разбирательств прокомментировать инцидент от лица всей партии.