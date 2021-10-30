Опубликовано видео опроса заподозренного в незаконной охоте Рашкина

После остановки автомобиля в лесу заподозренный в незаконной охоте член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин заявил, что оружия у него с приятелем при себе не было, тогда как лося они нашли уже мертвым. Однако впоследствии около места остановки депутата в лесу были найдены охотничий карабин с прицелом ночного видения и патроны, разрешение на это было выдано на имя Рашкина. Соответствующие кадры появились в распоряжении «Известий» в субботу, 30 октября.

По словам самого депутата о незаконности действий он знал. Рашкин в ходе опроса также указал, что сообщил бы о якобы найденном убитом животном позже. Однако на вопрос о том, что может сказать в свое оправдание депутат, он подчеркнул: «Ничего не скажу».

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте.

Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейдовые мероприятия, в ходе которых услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов. Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека. По данным источника «Известий», именно Рашкин был за рулем. В багажнике машины нашли части туши лося.

Позднее были опубликованы кадры задержания депутата, затем появилось видео, на котором видно, как Рашкин выходит из подъезда дома своей матери с синим ведром и ружьем в чехле.

29 октября правоохранители нашли охотничье оружие и разрешение на имя Рашкина на месте разделки животного. В Следственном комитете (СК) России по региону уточнили, что по карабину c прицелом ночного видения, треноге и патронам будут назначены экспертизы.

Спустя день в распоряжении «Известий» появились фотографии этого оружия. На снимке запечатлен карабин с прицелом ночного видения. Также были опубликованы фотографии гильз, обнаруженных на месте стрельбы.

Эксперт по стрелковому оружию Максим Попенкер 30 октября заявил, что такой обнаруженный карабин используется именно для охоты. По его словам, стоимость такого оружия составляет примерно 200–300 тыс. рублей.