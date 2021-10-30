Эксперт оценил найденное на месте предполагаемой охоты Рашкина оружие

Эксперт по стрелковому оружию Максим Попенкер прокомментировал найденное на месте предполагаемой незаконной охоты депутата от КПРФ Валерия Рашкина оружие.

По словам специалиста, карабин, фотографии которого имеются в распоряжении «Известий», используется именно для охоты.

На снимке был запечатлен карабин с прицелом ночного видения, его обнаружили в 50 м от места, где Рашкина задержали с тушей разделанного лося. Именно с этим оружием депутат попал на камеры видеонаблюдения.

«Это европейская разработка. Очень хорошее оружие. <...> Оно в основном для «ценителей». Имеет хорошую точность стрельбы», — указал Попенкер.

Он отметил, что стоимость такого оружия примерно 200 тыс. – 300 тыс. рублей.

Ранее в субботу в лесу, где была остановлена машина заподозренного в незаконной охоте Рашкина, нашли стрелянные гильзы. Накануне правоохранители обнаружили охотничье оружие и разрешение на имя депутата.

В Следственном комитете (СК) России по региону уточнили, что будут назначены экспертизы по карабину, треноге и патронам.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте.

Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейдовые мероприятия, в ходе которых услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов. Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека. По данным источника «Известий», именно Рашкин был за рулем. В багажнике машины нашли части туши лося.

Позднее были опубликованы кадры задержания депутата, а также видео того, как Рашкин выходит из подъезда дома своей матери с синим ведром и ружьем в чехле.

Также после обнаружения в машине парламентария туши лося, топора и двух ножей в Саратовской области возбудили дело о незаконной охоте. По словам подозреваемого, который находился за рулем, он вместе с товарищем якобы заметил тушу подстреленного животного, после чего они решили ее разделать.