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Гильзы нашли на месте незаконной охоты под Саратовом, где задержали Рашкина

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В Лысогорском районе Саратовской области в лесу, где была остановлена машина заподозренного в незаконной охоте члена президиума ЦК КПРФ Валерия Рашкина, 30 октября были найдены гильзы.

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По информации «Известий», стрелянные гильзы обнаружили в 50 метрах от места, где остановили Рашкина.

Накануне правоохранители нашли охотничье оружие и разрешение на имя Рашкина на месте разделки туши лося.

В Следственном комитете (СК) России по региону уточнили, что будут назначены экспертизы по карабину c прицелом ночного видения, треноге и патронам.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте.

Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейдовые мероприятия, в ходе которых услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов. Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека. По данным источника «Известий», именно Рашкин был за рулем. В багажнике машины нашли части туши лося.

Позже были опубликованы кадры задержания депутата, затем появилось видео, на котором видно, как Рашкин выходит из подъезда дома своей матери с синим ведром и ружьем в чехле.

Также в Саратовской области возбудили дело о незаконной охоте после обнаружения в машине мужчины туши лося, топора и двух ножей. По словам подозреваемого, управлявшего автомобилем, он вместе с товарищем заметил тушу подстреленного животного, после чего они решили ее разделать.

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