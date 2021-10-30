Опубликовано фото оружия с места незаконной охоты, где задержали Рашкина

В распоряжении «Известий» 30 октября появились фотографии оружия, найденного на месте незаконной охоты на лося в Лысогорском районе Саратовской области, после которой был задержан депутат Госдумы и член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин.

На снимке запечатлен карабин с прицелом ночного видения. Ранее в этот день были опубликованы фотографии гильз, обнаруженных на месте стрельбы. Обе находки были сделаны в 50 м от места, где Рашкина задержали с тушей разделанного лося.

Накануне правоохранители нашли охотничье оружие и разрешение на имя Рашкина на месте разделки животного.

В Следственном комитете (СК) России по региону уточнили, что по карабину c прицелом ночного видения, треноге и патронам будут назначены экспертизы.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте.

Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейдовые мероприятия, в ходе которых услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов. Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека. По данным источника «Известий», именно Рашкин был за рулем. В багажнике машины нашли части туши лося.

Позднее были опубликованы кадры задержания депутата, затем появилось видео, на котором видно, как Рашкин выходит из подъезда дома своей матери с синим ведром и ружьем в чехле.

Также после обнаружения в машине мужчины туши лося, топора и двух ножей в Саратовской области возбудили дело о незаконной охоте. По словам подозреваемого, управлявшего автомобилем, он вместе с товарищем заметил тушу подстреленного животного, после чего они решили ее разделать.