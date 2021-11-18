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Адвокат Мельников заявил о попытках депутата Рашкина обмануть следствие

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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, признавшийся в убийстве лося в Саратовской области, в ходе дачи показаний несколько раз лгал. Об этом сообщил адвокат Алексей Мельников, передает РАПСИ.

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«Я всегда с уважением относился к данному депутату, мне он казался честным и открытым человеком, но последние события, к сожалению, показали, что я, видимо, ошибался. Имеет место обычная ситуация, когда человек в зависимости от того, насколько его действия зафиксированы объективными доказательствами, начинает менять свою позицию», — указал он.

Как отметил адвокат, изначально депутат заявлял, что нашел нашел тушу лося в лесу и вез в полицию. Новая версия Рашкина, согласно которой он стрелял в животное, но перепутал его с кабаном, «также вызывает улыбку».

«Эта версия еще более странная, чем была ранее, для любого, кто знает, как выглядит лось и как выглядит кабан. Эти животные совершенно не похожи друг на друга как минимум по размерам. Вторая дополнительная версия о том, что он думал, что охота началась, также не выдерживает серьёзной критики, так как настоящий охотник всегда знает по минутам когда и что началось, а когда закончилось», — подчеркнул Мельников.

Также он указал на то, что депутат должен быть знаком с законодательством.

«Но дело даже не в статусе, а в том, что он охотник, а это мания, охотники ждут этого и в любую погоду бегут охотиться», — добавил адвокат.

При этом он допустил, что политик вновь поменяет свои показания после того, как следствие выяснит новые обстоятельства произошедшего.

Правозащитник убежден, что такое поведение Рашкина не только свидетельствует о его личных качествах, но и компрометирует партию, членом которой он является. Он выразил мнение, что в данной ситуации лучшим решением было бы признаться в содеянном.

«А так, получается, он встал на путь печально известного Михаила Ефремова, которого вранье и плохие советы поставили в еще более худшую ситуацию, чем могла быть. Здесь абсолютно то же самое: суета и ложь. Попытки ввести следствие и суд в заблуждение обязательно учитываются при назначении судом наказания», — резюмировал Мельников.

Ранее в этот день Рашкин признался, что застрелил лося в Саратовской области. По его словам, он перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Депутат заявил, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию.

Изначально Рашкин утверждал, что тушу он якобы нашел во время прогулки вместе с товарищем Александром Гношевым.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом, когда услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.

Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор. Возбуждено дело о незаконной охоте.

17 ноября глава профильной комиссии Госдумы Отари Аршба сообщил, что комиссия до 23 ноября рассмотрит представление Генеральной прокуратуры о снятии иммунитета с депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Представление надзорного ведомства поступило в нижнюю палату парламента России.

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