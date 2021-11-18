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Рашкин заявил о готовности дать показания следствию по делу об убийстве лося

Депутат Рашкин заявил, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию
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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, признавшийся в убийстве лося в Саратовской области, в четверг, 18 ноября, заявил, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию.

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«Я сходил на полиграф, ожидая, что будут какие-то вопросы ко мне с точки зрения правдивости <…> Я готов дать показания, от следствия не уклоняюсь», — заявил Рашкин в эфире радио «Эхо Москвы».

Ранее в этот день Рашкин признался, что застрелил лося в Саратовской области. По его словам, он перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор.

Изначально Рашкин утверждал, что тушу он якобы нашел во время прогулки вместе с товарищем Александром Гношевым.

Внештатный охотинспектор Камчатского края Владимир Шаблий рассказал «Известиям», что при охоте перепутать лося с кабаном, используя тепловизор, практически невозможно. Это звери разной комплекции, добавил специалист.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом, когда услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.

Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор. Позднее были опубликованы кадры задержания депутата, а затем появилось видео, на котором Рашкин выходит из подъезда дома своей матери с синим ведром и ружьем в чехле.

31 октября инспектор госохотнадзора по Саратовской области Виктор Бурлаченко восстановил картину убийства лося. Также, по его словам, погибла лосиха, которая весной могла принести потомство.

17 ноября глава профильной комиссии Госдумы Отари Аршба сообщил, что комиссия до 23 ноября рассмотрит представление Генеральной прокуратуры о снятии иммунитета с депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Представление надзорного ведомства поступило в нижнюю палату парламента России.

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