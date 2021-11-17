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Представление о лишении Рашкина неприкосновенности поступило в Госдуму

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Представление Генеральной прокуратуры о лишении депутата Госдумы Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности поступило в нижнюю палату парламента. Об этом 17 ноября сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«В Государственную думу поступило представление генерального прокурора о лишении неприкосновенности депутата Валерия Рашкина», — сказал он.

По его словам, в соответствии с нормами регламента обсуждение, возможно, состоится на следующей неделе, на пленарном заседании 25 ноября.

11 ноября источник рассказал, что представление Генеральной прокуратуры РФ о лишении задержанного в Саратовской области по подозрению в незаконной охоте депутата от КПРФ Рашкина депутатской неприкосновенности может поступить в Госдуму в начале следующей недели. 5 ноября Володин заявил, что парламент незамедлительно созовет заседание по делу Рашкина после соответствующего обращения генпрокурора.

9 ноября первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков сообщил, что Рашкин даст показания по факту обнаружения в его машине туши лося.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом в ночь на 29 октября, когда услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.

Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор. Позднее были опубликованы кадры задержания депутата, затем появилось видео, на котором Рашкин выходит из подъезда дома своей матери с синим ведром и ружьем в чехле.

Около места охоты были найдены охотничий карабин с прицелом ночного видения и патроны, а также разрешение на имя Рашкина.

30 октября заподозренный в незаконной охоте член президиума ЦК КПРФ Рашкин вернулся в Москву из Саратовской области. Он отказался отвечать на вопросы журналистов.

Правоохранители возбудили дело о незаконной охоте. По словам подозреваемого, управлявшего автомобилем, он вместе с товарищем заметил тушу подстреленного животного, после чего они решили ее разделать.

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